GNB desarticuló banda «Los Pavitos» en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana no da tregua ni espacio en su batalla contra la delincuencia organizada logrando desmantelar un grupo delictivo dedicado al hurto de repuestos y accesorios de vehículos en el municipio Caroní.

El General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda informó que siguiendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón efectivos militares del Destacamento N° 625, tras labores de inteligencia realizaron la aprehensión en flagrancia de seis (6) ciudadanos quienes eran integrantes de la banda.

Identificándolos como Aníbal Nugad Souki Guilarte, Ali Eduardo Mora Medina, Jesús Alfonzo Albarrán Mora, Bryan José Hernández Rojas, Alexis Gabriel Mijares Mota y Jorge Bladimir Malavé García.

Rodríguez Cepeda señaló que los individuos fueron sorprendidos dentro de un establecimiento comercial intentando sustraer de manera ilícita de un vehículo marca HYUNDAI, Placa A75BE8F, tipo Camión, color Blanco, la cantidad de 30 cauchos marca Toyomoto, una (01) máquina de balanceo dinámico marca Sice 605, un (01) gato hidráulico de 20 toneladas, doce (12) Amortiguadores y 79 Rines de lujos de diferentes medidas.

El caso y los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

