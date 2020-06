GNB desarticuló Banda «Los Piratas de Betania» que operaba en Sifontes estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62).- Efectivos militares de la CIA Km88 Destacamento N°624, capturaron a 07 ciudadanos integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «Los Piratas de Betania» en el sector San Miguel del municipio Sifontes, estado Bolívar.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que durante un procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento N°624 fueron aprehendidos estos ciudadanos, señalados por la comunidad indígena de ser responsables la desaparición forzosa de un miembro de la comunidad, manteniendo azotados a transeúntes y habitantes del sector ubicado en el kilómetro 67 de la carretera nacional Troncal 10.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que fue incautado en el lugar de la aprehensión 01 pistola tipo Facsímil, arma de fuego tipo Revólver, calibre 22.mm, serial: A21894, 07 cartuchos cal. 16 mm, partes y piezas robadas de vehículo tipo moto, así como restos humanos parcialmente quemados.

Puntualizó que de dicho procedimiento fué notificado a Homicidios CICPC Delegación Tumeremo y a la Fiscalia 5ta del Ministerio Publico en el estado Bolívar para que continúen con las investigaciones de rigor.

