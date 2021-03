GNB desmanteló banda “Los Del Aerodromo” en Caicara del Orinoco

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) logró desmantelar una banda delictiva dedicada al tráfico y comercialización de combustible en la población de Caicara del Orinoco del municipio Cedeño.

La información fue suministrada por el comandante de la Zona Nº62 en el estado Bolívar, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, quien siguiendo instrucciones del comandante general de la GNB, MG Fabio Zavarse Pabón, informó que con la detención de 4 personas efectivos militares del Destacamento N° 626 desmantelaron el grupo delictivo denominado “Los Del Aerodromo” quienes se dedicada al contrabando de gasolina y sus derivados jurisdicción.

Refirió Rodríguez Cepeda que funcionarios militares durante labores de patrullaje sorprendieron a los detenidos extrayendo combustible tipo YET A1, de la Planta de Suministro de Combustible de aviación ubicada en Caicara del Orinoco.

El General indicó que en el procedimiento se incautaron dos (02) bidones de setenta (70) litros contentivos en su interior de cincuenta (50) litros de Combustible YET A1, un envase plástico, una cuerda de aproximadamente 3.5 metros, y dos (02) vehículos tipo moto.

Los ciudadanos aprehendidos responden a los nombres de Willer Salazar Alberto Martínez, Alejandro Elvis Bucarito Jiménez, José Gregorio Marín González, Oscar Alfonzo Manuel Sulbaran.

El caso fue notificado y puesto a la orden del Ministerio Público.

