GNB desmanteló centro de operaciones de banda dedicada al hurto de material estratégico

Prensa CZGNB-44

A través de labores de investigación, efectivos del Destacamento 444 (D444), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), lograron desmantelar un centro desde donde opera una banda dedicada al hurto de material estratégico en el sector Tocorón de la parroquia Yare en el municipio Simón Bolívar.

Tras un arduo trabajo de inteligencia los uniformados del D444 lograron ubicar el lugar, donde confiscaron alrededor de 45 toneladas de material estratégico, así como dos equipos de oxicorte, los cuales al parecer eran usados para hurtar tuberías y cables pertenecientes al Estado.

Se conoció que durante el despliegue operativo, debido a la presión ejercida por los funcionarios, los sujetos se dieron a la fuga por una zona boscosa, sin embargo ya están plenamente identificados, por lo que no descartan su detención en las próximas horas.

Desde el CZGNB-44, se vienen ejecutando planes de seguridad para ir erradicando los grupos delictivos, y brindar mayor seguridad a los mirandinos, gracias a las directrices del comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez.

