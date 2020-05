GNB desmanteló GEDO «El Loco Solano» e incautó un arma de fuego en Macagua estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Tres ciudadanos detenidos y la retención de un arma de fuego, fue el resultado del operativo desplegado por efectivos militares del Comando de Zona N°62 en el sector Santa Fe, de la población Macagua municipio Caroní del estado Bolívar.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que efectivos militares del Punto de Atención al Ciudadano «La Chinita» del Destacamento N°627 capturaron a los ciudadanos Luis José Salazar Rodríguez de 60 años de edad alias «El Abuelo», Royner Gregorio Solano de 28 años de edad alias «El Loco Solano» y José Ángel Rodríguez Guerra de 19 años de edad, alias «El Baña Perra», supuestos integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «El Loco Solano».

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que los detenidos eran señalados por pobladores de cometer robos y hurtos en fincas en el sector, incautándole durante el procedimiento un arma de fuego, tipo escopeta, Marca CBC Serial 1547209, Modelo 151 con cuatro cartuchos sin percutir y dos Cartuchos percutidos. Notificándose al Ministerio Público en la entidad.

Detenido ciudadano con material estratégico

El G/B Rodríguez Cepeda informó que en otro procedimiento realizado por militares del Destacamento N°624 fue detenido el ciudadano Keibys José Nieves de 35 años quien se trasladaba a bordo de un vehículo particular con piezas de hierro sin justificar su procedencia.

Resaltó que durante labores de revisión de vehículos militares del PAC «Casa Blanca» hallaron ocultos en el tanque de gasolina del vehículo Mitsubishi, modelo Signo, color gris, placa VCF201, año 2006, propiedad del detenido cuarenta piezas de hierro de 22 centímetros cada una, presuntamente rieles de vía férrea.

El G/B Rodríguez Cepeda indicó que fue notificada la Fiscalía Quinta del Ministerio Público por la presunta comisión de uno de los delitos sancionados en la Ley Contra la Delincuencia organizada y Financiamiento al Terrorismo.

