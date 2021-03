GNB desmanteló GEDO «Los Tigres» en el estado Bolívar

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lograron la detención de 4 personas vinculadas a una banda dedicada a la extorsión.

La información fue proporcionada por el GB Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar quien cumpliendo las instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB y dando respuesta a denuncia realizadas por ciudadanos que transitan hacia áreas mineras se realizó la captura de los delincuentes, durante un operativo de patrullaje en el sector La Tigrera del municipio Sucre.

Rodríguez Cepeda refirió que estos antisociales se dedicaban al cobro de extorsión para permitir que ciudadanos que se desplazaban a través de la Troncal 19 (Ciudad Bolívar-Caicara), pudieran ingresar a zonas mineras ubicadas en la entidad.

Durante el procedimiento dos (02) armas blancas, dos (02) cuadernos de anotaciones utilizados para el registro y control del cobro de extorsión, un (01) teléfono celular y la cantidad de quince millones de bolívares (15.000.000) quedaron incautados.

Los sujetos que conformaban el grupo delictivo quedaron identificados como: Edgar Eduardo Aray, Ramón Antonio Aray Navas, Cristian Efraín Aray Navas y Carlos Javier Mederico Valles.

Quedando el caso a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público con Competencia en materia de Extorsión y Secuestro.

