GNB fortalece las operaciones de vigilancia fluvial en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Durante la ejecución de operaciones de patrullaje escudriñamiento y búsqueda de elementos terroristas, la Guardia Nacional Bolivariana capturó a dos integrantes del Grupo Armado Generador de Violencia «El Catire» que mantenía en zozobra a los habitantes del sector Isla Fajardo del municipio Caroní en el estado Bolívar.

El G/B Adolfo Rodríguez Cepeda Comandante de Zona N°62 informó que los detenidos operaban en el eje antes mencionado del río Orinoco donde cometían robos, extorsiones y hurtos a pescadores de la zona.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que durante el procedimiento fue incautado 01 arma de fuego tipo escopeta Calibre 12mm de fabricación industrial, sin marca ni serial visible, 03 cartuchos calibre 12 (Sin percutir), 01 Embarcación de metal tipo Curiara, 01 Motor marca Yamaha de 75Hp y un 01 dispositivo móvil tipo celular.

Refirió que los detenidos y la evidencia fueron puestas a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar.

