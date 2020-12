GNB incauta más de 4.600 litros de combustible en el estado Bolívar

Un nuevo golpe contra la comercialización ilícita de combustible, dio la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Bolívar, con la incautación de 4.620 litros de gasoil, durante operativo de Patrullaje de Seguridad Ciudadana en el municipio Caroní.

El Comandante de Zona N° 62 de la GNB, GB Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue ejecutado por efectivos militares del Destacamento N° 625, hecho ocurrió durante labores de patrullaje en el sector Cambalache municipio Caroní, dónde se efectuó la retención de 21 tambores contentivos de 4 mil 620 litros de gasoil los cuales transportando ilícitamente en un vehículo tipo camión 8500 (batea), placa A***4N.

Asimismo detalló sobre la detención de dos sujetos implicados en el hecho, los mismos fueron identificados como **é Rafael ****, de 6**1 años de edad y *é *G*ori*o*s Fu**** de 30 años de edad.

El GB Rodríguez Cepeda indicó que se presume que el material estratégico fue hurtado de la Planta de Distribución de Combustible SISOR propiedad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), de igual manera señaló que los ciudadanos detenidos eran integrantes de un grupo delictivo dedicado al tráfico y hurto de combustible en la entidad.

El caso fue notificado a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, con competencia en Material Estratégico.

