GNB-Miranda hace cumplir medidas de bioseguridad en Higuerote

Continuando con los dispositivos preventivos, funcionarios del Destacamento 444 (D444), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), efectuaron jornada de concientización en la población y terminal de Higuerote.

Durante los recorridos a través del Patrullaje Inteligente, los centinelas dieron cumplimiento a los planes emanados del Comandante del Zona Operativa de Defensa Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y el Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, en materia de prevención del Covid-19.

Los centinelas realizaron perifoneo, además de indicar a las personas sobre el uso correcto del tapabocas, distancia social y la importancia de cumplir estas medidas para prevenir contagios por Covid-19.

Estos planes forman parte de los dispositivos por la temporada navideña, que se llevan a cabo en toda la región mirandina.

