GNB-Miranda supervisó cumpliento de medidas preventivas por Covid-19 en comercios y centro de Cúpira

Para reforzar las medidas preventivas, efectivos del Destacamento 444 (D444), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), desplegaron un dispositivo de concientización y orientación a ciudadanos y en comercios de la localidad de Cúpira del municipio Pedro Gual.

Continuando con los planes enmarcados en el dispositivo Navidades Seguras 2021, comandando por el General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los funcionarios mantienen los operativos preventivos, donde le recuerdan a la ciudadanía la importancia de cumplir las medidas de bioseguridad.

Durante el recorrido, hicieron el llamado de atención a las personas sobre el uso correcto del tapabocas, así como la importancia del distanciamiento social. Igualmente verificaron en los comercios el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar el contagio del covid.

Durante la época decembrina, los centinelas del CZGNB-44 seguirán reforzando estos dispositivos preventivos a fin de garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía.

