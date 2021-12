GNB-Miranda vuelve a frenar tala de árboles en San Pedro de los Altos

Prensa CZGNB-44

Continuando con la defensa del medio ambiente, efectivos del Destacamento 441 (D441), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), frenaron la tala de árboles en el sector La Galera de San Pedro de los Altos.

Dando cumplimiento a los planes establecidos por el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los uniformados estaban patrullando cuando detectaron la irregularidad en un área bajo régimen de administración especial por lo que frenaron la tala y citaron al ciudadano involucrado.

Este es el segundo procedimiento en materia de guardería ambiental que se efectúa gracias a los constantes dispositivos implementados en la zona y la relación directa con los vecinos, quienes formulan las denuncias al detectar tala o quema sin los permisos establecidos.

