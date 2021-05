GNB neutraliza a alias el «Come Gato» y captura a dos integrantes del GEDO «El Perú» en El Callao

La Guardia Nacional Bolivariana mantiene afianzada su lucha contra la delincuencia en el estado Bolívar, tras un enfrentamiento generado durante un operativo de patrullaje y profilaxis en el sector Finlandia de El Perú en el municipio El Callao, resultando fallecido alias «Come Gato» integrante del grupo delictivo «El Perú».

Así lo señaló el G/B Adolfo Rodríguez comandante de la Zona N° 62 quien indicó que cumpliendo instrucciones del comandante general de la GNB, efectivos militares adscritos al Destacamento N° 628 sostuvieron un enfrentamiento con un grupo de sujetos dando de baja a un hombre sin identificar apodado «Come Gato».

Así mismo precisó que en el lugar se recuperó un (01) arma de fuego tipo Pistola, marca Browning cal.9 mm, sin seriales visibles, un (01) cargador con cinco (05) cartuchos sin percutir y cinco (05) vainas.

De igual manera informó sobre la aprehensión de Julio César Barrios Martínez, alías «El Julio» y Alberto Garban González, alias «El Jíbaro», distribuidores de drogas y cobradores de vacunas del mencionado GEDO.

Incautándoles sesenta y cuatro (64) envoltorios de presunta Súper Marihuana con un peso de ciento veinticinco (125 gramos) y dos (02) cuadernos utilizados para registrar sus extorsiones y demás acciones delictivas.

Ambos hechos quedaron notificados al Ministerio Público.

Por microtráfico

El GB Rodríguez Cepeda indicó que durante un procedimiento realizado en el mercado municipal de Chirica ubicado en la avenida Manuel Piar de San Félix, funcionarios militares del Destacamento de Seguridad Urbana arrestaron al ciudadano Omar José Fernández Palma a quién se le incautó veintisiete (27) envoltorios de presunta droga denominada Marihuana, con un peso aproximado de seis (6) gramos.

Resaltó que el detenido quedó a orden del Ministerio Público.

