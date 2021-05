GNB neutralizó a cuatro integrantes del GEDO “Roni Matón” en Bolívar

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en labores de patrullaje por el sector La Guacamaya del municipio Piar del estado Bolívar, dieron de baja a cuatro ciudadanos durante un intercambio de disparos registrado la madrugada de este lunes.

El GB Adolfo Rodríguez Cepeda, comandante de la Zona N°62 de la GNB en el estado Bolívar, siguiendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, indicó que el hecho se produjo a la altura de las torres de alta tensión Macagua-Santa Elena, cuando los funcionarios sorprendieron a un grupo armado realizando sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional.

Agregó Rodríguez Cepeda, que los ciudadanos neutralizados durante el procedimiento forman parte del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “Roni Matón”, que opera en la zona sur del país.

Durante el procedimiento fueron incautados una pistola Glock, calibre 9mm, con seriales devastados y un cargador con cuatro cartuchos sin percutir; dos escopetas 12mm., con cuatro cartuchos; un escopetín Covenca 12 mm., con un cartucho sin percutir; un equipo de radio de comunicación portátil marca AOFENG; una granada de artificio lacrimógena, unos binoculares y un cargador de pistola con dos cartuchos.

Puntualizó que el procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Bolívar.

