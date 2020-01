GNB neutralizó a dos antisociales e incautó material de guerra durante enfrentamiento en Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares del Comando de Zona N°62 sostuvieron un enfrentamiento con presuntos miembros de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) en la población de Guasipati, que dejó como saldo dos delincuentes dados de baja y la incautación de una granada fragmentaria.

El Comandante de la Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento lo realizaron militares del Destacamento 624 en el sector Miamo del municipio Bolívar, identificando a los fallecidos como Kember Josué Milano Ríos de 28 años y otro por identificar a quien supuestamente apodaban “El Muslito”.

El General Rodríguez Cepeda destacó que durante el procedimiento además se incautaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, marca Glock serial LUD806, ocho cartuchos calibre 9mm percutidos y cuatro sin percutir, a, un cargador para fusil AR-15 y treinta cartuchos calibre 5.56×45 mm sin percutir; siendo notificada la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Publico en la entidad.

Vehículo recuperado

El General Rodríguez Cepeda, Comandante de la Zona N°62 informó que en otro procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento 623, fue localizado en la carretera nacional Troncal 10 del municipio Gran Sabana un vehículo Marca Toyota, Modelo Land Cruiser, color blanco sin placas, que presuntamente estaba involucrado en el intento de asalto al Fuerte Escamoto ubicado en la población de Santa Elena de Uairén.

El G/B Rodríguez Cepeda refirió que el vehículo presentó seriales devastados, “además le falta de la puerta trasera y presentó impactos de bala, que se presume lo realizaron nuestros centinelas de servicio de prevención del Fuerte Escamoto el día del intento del asalto”, dijo el General Rodríguez Cepeda.

Destacó que el procedimiento fue notificado ante la Fiscalía Sexta y la Dirección de Contra Inteligencia Militar Guayana.

