GNB recupero más de dos toneladas de material estratégico en el estado Bolívar.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana recuperaron 2.300 kilogramos de material estratégico, tipo chatarra, en el estado Bolívar.

La información la dio a conocer el comandante de la Zona N° 62 General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien manifestó que dando cumplimiento a instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, durante labores de patrullaje en el municipio Caroní , efectivos militares recuperaron el material estratégico.

Señalo que en el sector Luis Hurtado Higuera de la parroquia Chirica, le fueron retenidos a un ciudadano mil doscientos (1.200) kilogramos de chatarra por no poseer la documentación que avalara su legal procedencia.

De igual manera detalló que en zonas boscosas de los sectores Core 8 y Amazonas de la parroquia Unare, 1.100 kilogramos fueron hallados en estado de abandono.

Rodríguez Cepeda aseveró que la GNB trabaja arduamente para combatir y erradicar el contrabando de materiales ferrosos en la entidad.

Para finalizar indico que los procedimientos fueron notificados y puestos a la orden del Ministerio Público.

