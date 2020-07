GNB retuvo 20.950 unidades de tabaco ilegal en la población de Santa Elena de Uairén del estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 retuvieron un vehículo tipo gandola que transportaba 14.950 unidades de tabaco y 6.000 unidades de chimó sin presentar documentación que amparara su legalidad.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares del Punto de Atención al Ciudadano “San Ignacio” del Destacamento N° 623 en el municipio Gran Sabana.

El G/B Rodríguez Cepeda refirió que durante el procedimiento fue detenido el ciudadano Frank Alejandro Navas (56) quien conducía un vehículo marca Mack modelo Visión tipo gandula, color Blanco, placa A92AF9D desde la ciudad de Puerto Ordaz hacia la población de Santa Elena de Uairén.

“Cuando realizaban labores de patrullaje y revisión de vehículos y personas nuestros centinelas hallaron en el interior del vehículo de carga 14.950 unidades de tabaco marca Paramaiboa y 6 mil unidades de chimó marca El Tigrito que no presentaba documentación legal”, refirió el G/B Rodríguez Cepeda.

Puntualizó que fue notificada la Fiscalía Sexta del Ministerio Público en la entidad por infringir el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre el Cigarrillo y Manufactura de Tabaco