GNB retuvo 7.880 litros de combustible ilegal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- En el marco de la operación Torniquete efectivos militares del Comando de Zona N° 62 de la Guardia Nacional Bolivariana, retuvieron 7.880 litros de combustible de contrabando durante varios procedimientos realizados en el estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en el Punto de Atención al Ciudadano “La Paragua” del Destacamento N° 620, se realizó la detención de los ciudadanos Pedro Enrique Flore Gimon (43) y Óscar José Sánchez Lobos (38) quienes transportaban en un vehículo camión tipo cava, placas A09AE0H la cantidad de 08 recipientes plásticos de distintas capacidades, contentivos en su interior de la cantidad de 6.470 litros de gasolina. El General Rodríguez Cepeda indicó que fue notificada la Fiscalía Segunda.

Asimismo el Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda manifestó que durante un procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento N°625 en el PAC “La Romana” se retuvieron 1.080 litros de gasolina en diferentes envase, que llevaban como destino la zona sur del estado Bolívar, notificándose a la Fiscalía Superior del Ministerio Publico.

Para finalizar el Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda manifestó que en PAC “Orocopiche” se llevó a cabo la retención de 330 litros de combustible tipo gasolina, los cuales eran trasladados en diferentes vehículos en envases de distintos tamaños.

