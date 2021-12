GNB y Polimiranda frustran atraco en autobús en El Cumbo

Prensa CZGNB-44

Muestra de la efectividad de los dispositivos efectuados por el Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), efectivos del Puesto de Control El Clavo del Destacamento 443 y del Destacamento 444, adscritos al PAC de El Guapo, lograron frustrar el robo de una unidad de transporte que transitaba por la vía.

Cuando los uniformados se encontraban patrullando en el sector El Cumbo, detectaron la irregularidad, que sujetos armados tenían sometidos a los pasajeros, por lo que activaron un dispositivo especial, en conjunto con la Policía del estado Miranda. Al momento de darle la voz de alto a los atracadores, estos sacaron armas de fuego, y empezaron a disparar, por lo que se inició un enfrentamiento.

En medio del intercambio de disparos, los sujetos que estaban perpetrando el atraco, fueron acorralados, y emprendieron la huida por una zona boscosa, logrando rescatar a los pasajeros, frustrar el robo y recuperar el autobus

Gracias a los planes emanados en materia de seguridad por el Comandante General de la GNB, Mayor General Juvenal Fernández López y del Comandante del Zona Operativa de Defensa Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez, los centinelas supervisados por el Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, mantienen distintos operativos de seguridad y prevención, logrando bajar los índices delictivos, ratificando así su compromiso con la paz de los mirandinos,

