Grecia impulsa su carrera musical con «No te paro bola»

Desde comerciales publicitarios y programas de televisión hasta animación de eventos, shows de comedia y programas en la radio; Grecia ha construido desde muy niña su carrera artística que ahora se concentra en la música y en su nuevo sencillo promocional

Actriz, presentadora, animadora, locutora, compositora y cantante; todas estas cualidades las posee la venezolana GRECIA, quien impulsa su carrera musical con el sencillo «No te paro bola», un tema escrito por Andy Paradise, Omar Pulido y producido por Sebastián Bautista. El videoclip (https://youtu.be/QnVJLZMnzQY) estrenado hace tan sólo 5 días, ya cuenta con más de 220.000 reproducciones.

Entre los temas que la artista tiene ya listos para su primera producción musical, se encuentra también «Quédate» (https://youtu.be/BMx-XCm7VYE), lanzado el pasado 29 de junio sólo por redes sociales y dedicado a su esposo por su primer aniversario. El audiovisual que supera las 650.000 vistas cuenta la historia de amor que vive junto al reconocido youtuber mexicano Ryan Hoffman (@rayito).

Actualmente residenciada en México, GRECIA no olvida su país natal y es por eso que lo tiene como punto de partida para la promoción de este nuevo sencillo que desde ya se perfila como todo un éxito entre el público Latino.

Para seguir sus pasos y conocer más sobre su carrera artística, pueden seguirla en @grecia (Instagram), @aygreciaa (Twitter), aygrecia (TikTok) y en su canal de Youtube «Grecia González».

