5 costumbres tradicionales en la Ciudad de Helsinki

Helsinki es la capital y la ciudad más grande de Finlandia, un país nórdico con una rica historia y cultura. Helsinki se fundó en el siglo XVI y se convirtió en la capital en 1812, cuando Finlandia era parte del Imperio ruso. Desde entonces, Helsinki ha sido el centro político, económico, educativo y cultural de Finlandia, así como un importante puerto y destino turístico.

Helsinki tiene una población de alrededor de 650.000 habitantes, que representan más de 100 nacionalidades diferentes. La ciudad es conocida por su arquitectura moderna, sus museos, sus parques, su vida nocturna y su gastronomía. Pero también tiene una serie de costumbres tradicionales que reflejan su identidad y su historia. Aquí te presentamos cinco de ellas:

Celebrar el día de San Juan: El día de San Juan, o Juhannus en finés, es la fiesta más importante del año para los finlandeses. Se celebra el 21 o el 22 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, cuando el sol no se pone en el norte del país. Los habitantes de Helsinki suelen escaparse a sus casas de campo o a las islas cercanas para disfrutar de la naturaleza, hacer fogatas, bailar, cantar y beber cerveza. También se decoran las casas con ramas de abedul y se hacen coronas de flores para atraer la buena suerte.

Ir al sauna: El sauna es una tradición milenaria en Finlandia, donde hay más de tres millones de saunas para una población de cinco millones de personas. El sauna consiste en entrar en una habitación de madera calentada por piedras volcánicas, donde se alcanzan temperaturas de hasta 100 grados centígrados. Los finlandeses se golpean con ramas de abedul para estimular la circulación y luego se bañan en agua fría o se tiran a la nieve. El sauna tiene beneficios para la salud, como eliminar toxinas, relajar los músculos y mejorar el estado de ánimo. Los habitantes de Helsinki tienen acceso a varios saunas públicos o privados en la ciudad, algunos con vistas al mar o al lago.

Comer pescado ahumado: El pescado ahumado es un plato típico de la cocina finlandesa, que se prepara con salmón, trucha, arenque o anguila. El pescado se ahúma lentamente con madera de abedul o aliso, lo que le da un sabor intenso y aromático. El pescado ahumado se suele servir con pan de centeno, mantequilla, pepino y eneldo. Los habitantes de Helsinki pueden comprar pescado ahumado fresco en el mercado del puerto o en los puestos callejeros que abundan en la ciudad.

Visitar la catedral ortodoxa: La catedral ortodoxa de Helsinki es uno de los edificios más emblemáticos y bellos de la ciudad. Se construyó entre 1862 y 1868, siguiendo el estilo bizantino, con cúpulas doradas, mosaicos y frescos. La catedral pertenece a la Iglesia ortodoxa finlandesa, que es la segunda religión más grande del país después del luteranismo. La catedral está abierta al público todos los días y ofrece servicios religiosos en finés y en ruso. Los visitantes pueden admirar el interior decorado con iconos, velas y oro, así como escuchar el canto coral que crea una atmósfera mística.

Patinar sobre hielo: El invierno en Helsinki es frío y oscuro, pero también ofrece oportunidades para practicar deportes al aire libre. Una de las actividades más populares es patinar sobre hielo en las pistas que se habilitan en los parques o en los lagos congelados. Los habitantes de Helsinki aprovechan los fines de semana o las tardes después del trabajo para calzarse los patines y deslizarse sobre el hielo, ya sea solos, con amigos o en familia. Patinar sobre hielo es una forma divertida y saludable de combatir el frío y la depresión invernal.

