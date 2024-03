Recorrido turístico por la Ciudad de Brasov en Rumanía

Recorrido turístico de 2 días por la Ciudad de Brasov

Brasov, ubicada en el corazón de Transilvania, Rumania, es una ciudad medieval con un encanto irresistible. Este recorrido turístico de 2 días te permitirá descubrir la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Día 1

Mañana: Comienza tu día en la Piața Sfatului , la plaza central de Brasov. Admira la arquitectura gótica y barroca de los edificios que la rodean, como el Ayuntamiento y la Casa Sfatului .

Comienza tu día en la , la plaza central de Brasov. Admira la arquitectura gótica y barroca de los edificios que la rodean, como el y la . Mediodía: Almuerza en uno de los restaurantes tradicionales de la Piața Sfatului. Prueba el Ciorbă de perișoare (sopa de albóndigas) o el Sarmale (rollitos de col rellenos de carne).

Almuerza en uno de los restaurantes tradicionales de la Piața Sfatului. Prueba el (sopa de albóndigas) o el (rollitos de col rellenos de carne). Tarde: Visita la Iglesia Negra , una de las iglesias góticas más grandes de Europa. Sube a la torre para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

Visita la , una de las iglesias góticas más grandes de Europa. Sube a la torre para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Noche: Disfruta de una cena en uno de los restaurantes de la Strada Sforii, la calle más estrecha de Rumanía.

Día 2

Mañana: Visita la Ciudadela de Brasov , una antigua fortaleza medieval con vistas a la ciudad.

Visita la , una antigua fortaleza medieval con vistas a la ciudad. Mediodía: Almuerza en un picnic en el Parque Nicolae Titulescu , el parque más grande de Brasov.

Almuerza en un picnic en el , el parque más grande de Brasov. Tarde: Visita el Museo de Historia de Brasov para aprender sobre el pasado de la ciudad.

Visita el para aprender sobre el pasado de la ciudad. Noche: Disfruta de una cena de despedida en uno de los restaurantes del centro de la ciudad.

Museos y Parques:

Museos: Museo de Historia de Brasov, Museo de Arte, Museo Etnográfico de Transilvania.

Museo de Historia de Brasov, Museo de Arte, Museo Etnográfico de Transilvania. Parques: Parque Nicolae Titulescu, Parque Central, Parque Tiberiu Brediceanu.

Hoteles recomendados:

Hotel Ramada Brasov: hotel de 4 estrellas ubicado en el centro de la ciudad.

hotel de 4 estrellas ubicado en el centro de la ciudad. Hotel Kronwell Brasov: hotel de 4 estrellas con una ubicación céntrica.

hotel de 4 estrellas con una ubicación céntrica. Aristocrat Boutique Hotel: hotel boutique de 3 estrellas con un ambiente acogedor.

Consejos:

Compra la Brasov City Card para obtener acceso gratuito a museos y atracciones, así como descuentos en transporte público y restaurantes.

para obtener acceso gratuito a museos y atracciones, así como descuentos en transporte público y restaurantes. Alquila una bicicleta para moverte por la ciudad de forma rápida y económica.

No olvides probar el Kurtoskalacs, un pastel tradicional húngaro en forma de chimenea.

Recorrido turístico por la Ciudad de Brasov en Rumanía was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.