¿Hasta dónde quieres llegar? Escucha las ‘Mil Razones’ de Arbby

‘Mil Razones’ habla de la admiración que se siente por una mujer en donde ella es la que determina hasta dónde se puede llegar. Es una invitación a volverse a enamorar de los momentos sutiles y expresivos.

Después de su exitoso debut en plataformas musicales, redes sociales y medios de comunicación con el sencillo ’Esa Boquita’, el cantante y compositor colombiano de pop urbano Arbby regresa con nueva música.

Se trata de ‘Mil razones’, una canción que busca trascender más allá de los estereotipos sexuales que se encuentran en el género urbano narrando una historia y secuencia diferente y atractiva para el público. Habla de la admiración que se siente por una hermosa mujer en donde ella es la que determina hasta dónde se puede llegar.

‘Mil razones’ tiene una amplia gama de sonoridades en donde se fusionan los géneros R&B, pop, reggaetón y balada. Es perfecta para escuchar con la persona que te gusta.

La canción viene acompañada de un video limpio y sutil, con una puesta en escena increíble y acompañado de unos movimientos que llaman la atención y evocan tranquilidad. El mensaje en el clip es una invitación a volverse a enamorar de los momentos sutiles y expresivos.

«Es una canción que nadie esperaba, pero que todos necesitábamos. Es una invitación a trascender. ‘Mil razones’ está llena de romance, pureza, elegancia, decencia y respeto», cuenta ARBBY.

El video de la canción se grabó en Mut Studio en Medellín bajo la dirección de Alexis Pino. La producción musical estuvo a cargo de Jutha, la mezcla fue hecha por Machine y el master por Jairo Sanz. Juliana Martínez es la modelo protagonista del clip.

‘Mil razones’ se une a ‘Esa Boquita’, sencillos que harán parte del disco debut de Arbby, producción que estará llena de interpretaciones únicas y diferentes, pues es un artista que no le gusta repetirse.

Durante los próximos meses, Arbby estará lanzando nueva música para sus seguidores y tiene planeado para el primer semestre de 2023 realizar una gira nacional por colegios, universidades, discotecas.

Arbby es artista de la agencia de management digital INDIEMASS Music de la ciudad de Medellín.

Sobre Arbby

Arbby es un cantante y compositor colombiano de pop urbano, nacido en Pamplona, Norte de Santander. Es un joven soñador que llega con una propuesta innovadora a romper los esquemas del género urbano y hace parte de la nueva generación de talentos que se perfilan como artistas con el potencial suficiente para convertirse en las nuevas figuras de la música latina.

El proyecto Arbby nace de la exploración y gusto hacia la música en donde predomina la fusión de diferentes géneros gracias al conocimiento y la herencia musical de la familia del joven artista que ha estado vigente en el ecosistema musical colombiano durante varias generaciones.