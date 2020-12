Receta del Patacón maracucho, INGREDIENTES:

Plátano verde

Carne mechada

Queso salado rayado

Salsa de ajo o Salsa tártara

Repollo rayado

Sal

PREPARACIÓN:

Preparar la carne (2 kilos) ya esmechada (falda preferiblemente ponerla a hervir con sal, cebolla y ajo hasta que este blanda y esmecharla o deshebrarla en finas tiritas) con tomate, cebolla, ají dulce, pimentón, perejil, un cubito, sal, pimienta y una pizca de comino.

Aparte pelar los plátanos verdes (10) cortarlos a lo largo en 4 pedazos larguito y freírlos, cuando estén doraditos, sacarlos y ponerlos sobre una tabla o superficie plana, aplastarlos y guardar mientras están los demás ingredientes.

Para hacer la salsa es con 250 grs de mayonesa, una cucharadita de mostaza, perejil, cilantro, 2 o 3 dientes de ajo (dependiendo q tanto le guste el ajo) aceite y una cucharadita de vinagre, se mete todo en la licuadora hasta q se mezcle bien y quede espesita.

Se raya el repollo se raya el queso salado.

Se fríen las láminas de plátano hasta que queden crocanticas.

Se arman los patacones: Una lámina de plátano, carne, salsa, queso, repollo y otra lámina de plátano.

