Ignacio Salvatierra P. explora la Venezolanidad en su nueva producción discográfica

Dedicado a su nueva pasión: la música, este prominente empresario venezolano, radicado hace más de diez años en el exterior, presenta un disco que reúne a algunos de los más grandes músicos del país para rendir homenaje a nuestra esencia, a través de trece temas inéditos que muestran la riqueza y diversidad de nuestros ritmos.

Laboriosidad y talento como claves para el éxito, han marcado la trayectoria profesional de Ignacio Salvatierra Palacios, un caraqueño que luego de una notable historia empresarial de más de cuatro décadas en el mundo de la banca y finanzas, decidió hace unos siete años entregarse con igual ahínco a la composición y producción musical, terreno donde ha cultivado logros como la participación en el prestigioso Festival de Viña del Mar 2017 con su canción El Platanal, interpretada por la cantante panameña Lydia Arosemena, así como medallas de bronce y plata en las ediciones 2018 y 2020 del Global Music Awards por sus dos primeras producciones discográficas.

La tercera, Venezolanidad, ya está disponible en las principales plataformas digitales, conquistando reconocimiento por su diversidad y pluralidad al reunir a reconocidos músicos, arreglistas y productores, así como valores emergentes, en un homenaje a nuestro país y cultura a través de composiciones escritas por Salvatierra P.

Ensamble Gurrufío, Trina Medina, Francisco Pacheco, Annaé Torrealba, Iván Pérez Rossi, Rafa Pino, Betsayda Machado, Alejandro Zavala, Beto Valderrama, Yovani Mayora, Jennifer Moya, Abraham “Bam Bam” Carrillo, Fredy Arévalo, Francisco Soublette, Pedro Maldonado, Ensamble Vocal Fénix y Gaiteros del Pozón son los solistas invitados, quienes interpretan los 13 temas inéditos, en un recorrido de ritmos y géneros del acervo venezolano, “con lírica y poesía que exaltan el amor, nuestros paisajes, creencias y costumbres”, comenta.

Participación destacada tiene el maestro Cheo Hurtado, quien además de interpretar diversos instrumentos en varios temas del disco, acompaña a Salvatierra Palacios en la producción general de este ambicioso trabajo “que presenta lo tradicional con lo nuevo, utilizando fusión en todas sus dimensiones para presentar un producto novedoso y de calidad mundial”, afirman.

«La grabación se realizó en seis países: Venezuela, Panamá, Colombia, Argentina, Estados Unidos y España. En el rubro artístico, contamos con 14 cantantes solistas, dos ensambles vocales, un ensamble instrumental, una agrupación gaitera, 14 coristas, 17 arreglistas y 62 músicos. En lo técnico, se sumaron 16 ingenieros de sonido, 22 profesionales de la producción audiovisual y más de un centenar de otros talentos de la industria: maquilladores, vestuaristas, especialistas en marketing, entre otros», comentan.

En total, en esta compleja producción, iniciada en enero de 2019 y terminada en marzo de 2021, se conjuga el trabajo de 215 personas.

Mucho más que un sentimiento

Polo margariteño, vals, orquídea, merengue, gaita, calipso, parranda, sangueo, tonada, onda nueva, malagueña, patanemo, pasaje, joropos, jota oriental o guaracha son algunos de los géneros venezolanos y caribeños que cautivan desde el primer segundo en esta producción, editada bajo el sello independiente Inspiraciones Music, cuyo primer promocional, Venezolanidad, se ubica actualmente en el puesto 2 y 25 del Top Tradicional y General, respectivamente.

Desde su perspectiva como migrante, Ignacio Salvatierra P. resalta el valor sentimental del tema. «No han sido todos, ni para siempre. La migración es una realidad y existen venezolanos en todos los países y continentes. Ellos, y sus sentimientos, son los inspiradores de esta canción, dedicada a todos los venezolanos estén donde estén…».

Su letra y música –que recorre la geografía, paisajes, regiones, costumbres, sabores, héroes, personajes, géneros musicales, sincretismo religioso, símbolos patrios, personajes icónicos de la música y de las artes de Venezuela-; emociona en las voces solistas de dos grandes representantes de nuestra tradición musical: Betsayda Machado y Francisco Pacheco, Junto a ellos también destacan Luis Alfonzo Aguirre y José Leonardo Linares, de Los Gaiteros de Pozón.

El segundo promocional, Rosalía y Dorotea, una sabrosa guaracha interpretada por el guaireño Yovani Mayora, ya comienza a sonar en las radios. Los videoclips de ambas canciones pueden disfrutarse en el canal de Youtube de Inspiraciones Music.

Completan esta sólida producción musical Amores de contrabando, Mis Consentidas, El Platanal, Tonada para Tío Simón, Abandonaste mi corazón, Malagueña pa’ mi Margarita, Sol Tricolor, Mi risueña carajita, Vals Per Chiara, El Zambo y el Marañón y Merengue en sol.

Estos temas, y toda la producción, puede ser disfrutada en Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music y YouTube, entre otras plataformas de venta y reproducción de música.

Una historia fascinante rodea a Ignacio Salvatierra Palacios y su emprendimiento musical.

En una obligada búsqueda de nuevos horizontes de vida y negocios, se reencontró con su vena artística, misma que desde años antes nutría, como mecenas y patrocinador de importantes iniciativas culturales de la Venezuela de los 70, 80 y 90.

Grandes festivales, conciertos y discos antológicos, entre otras iniciativas, contaron con su impulso y con el respaldo de la organización que lideró durante años, uno de los más emblemáticos grupo financieros de la historia del país.

“Editamos la obra de Simón Díaz, por ejemplo. En las cuñas de televisión del banco aparecía Simón. En cada región de Venezuela, apoyábamos a algún artista. En la torre principal, en la esquina del Chorro, en pleno centro de Caracas abrimos Espacios Unión, con auditorio, sala de exposiciones y áreas públicas donde de forma gratuita ofrecimos programación para todos. Allí conocí y me involucré con quienes después llegaron a ser grandes amigos como Aldemaro Romero o Cheo Hurtado”, dice.

Mas hoy, quien fuera presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, enfoca su día a día en el estudio de la música y en el trabajo de composición y producción.

Residenciado en Panamá desde 2010, comenzó a estudiar piano en una academia de ese país para hacer realidad un sueño que guardaba desde la niñez.

Su bisabuelo, Esteban Palacios, era un gran pianista, con gran oído musical. Su madre, Josefina Palacios, también tocaba piano y en el salón de la casa en Caracas del matrimonio Salvatierra-Palacios la pieza principal era el piano y al casarse, en el año 1981, compró un piano vertical para su nuevo hogar y lo tocaba de oído, como otrora su bisabuelo materno.

Entusiasmado con su nueva faceta como estudiante, comenzó a tomar cursos de canto. “Un año después, escribí una canción: Tu mi desorden, dedicada a mi mujer, Clara, como una especie de broma para regalársela en un aniversario. La broma como que salió bien, porque mis profesores me animaron… Y yo seguí componiendo… En ocho meses ya tenía 12 canciones con música, letra, arreglos y decidí hacer un CD con mi música. Antes de lanzar el disco, uno de los temas, El Platanal, fue seleccionado para competir en el festival de Viña del Mar 2016”, cuenta.

Luego del lanzamiento de ese primer disco: Inspiraciones (2018), que le tomó algo más de tres años en completar, lanzó inmediatamente Pasión latina (2020) y se adentró en la producción de su proyecto más ambicioso hasta ahora: Venezolanidad (2021).

La experiencia de este nuevo camino iniciado por el puro placer, ha sido integral, tal como expresó hace dos años al periodista Juan Carlos Zapata en entrevista para el portal Al Navío: “Entré a producir. A involucrarme en los aspectos técnicos, en la edición, en masterización, mezcla, y en ese mundo nuevo que es la distribución musical por vía de las plataformas digitales. Es un mundo maravilloso”.

Y ese portentoso universo del arte lo tiene atrapado. Siempre sorprendente, además de su fascinación por la música, Ignacio Salvatierra P., quien ya ha compuesto más de un centenar de canciones, se pasea por otros proyectos que involucran literatura y fotografía…

