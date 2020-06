Interesantes tips para asar una excelente carne al Horno

1. Elige un trozo de carne grande

Así será más fácil evitar que se reseque.

2. Marina la carne

Si bien el marinado es opcional, está bien saber que suaviza la carne y le da una textura más jugosa.

3. Descongela la carne completamente

Nunca metas la carne en el horno congelada o a medio congelar: saldrá dura.

4. Mantén la carne a temperatura ambiente

Al menos 2 horas antes de cocinarla: así aseguramos que sea tierna.

5. Seca la carne con un papel absorbente

Obtendrás una carne más dorada.

6. Si la carne tiene hueso, éste va hacia abajo.

7. Si la carne tiene un lado con más grasa, éste va hacia arriba.

8. Precalienta el horno al máximo antes de meter la carne

No la metas con el horno recién encendido, le costará sellarse.

9. Sella la carne a temperatura máxima durante 5-10 minutos

Así se dorará por fuera y no perderá sus jugos.

10. Baja el horno a unos 180º durante el resto de la cocción

La temperatura debe ser baja y constante.

11. El tiempo de cocción depende del tipo y tamaño de la carne, pero una buena guía podría ser:

Carne jugosa: 15 minutos por cada 1/2 kg.

Carne a punto: 20 minutos por cada 1/2 kg.

Trozos sin hueso: 25 minutos por cada 1/2 kg.

12. Riega la carne con sus propios jugos o con la marinada durante la cocción

Hazlo al menos 3 veces, esto hará que quede más jugosa.

13. Prohibido pinchar, cortar o aplastar la carne durante la cocción

No debe perder sus jugos.

14. Para saber si está lista, pincha la carne en el centro (no repitas más de 2 veces):

Jugos rojizos: carne poco hecha, necesita más cocción.

Jugos rosados: carne medio hecha (a punto).

Jugos incoloros: carne muy bien hecha.

15. Deja reposar la carne 15 minutos tras la cocción para que los jugos se reabsorban

No cortes la carne inmediatamente después de sacarla del horno ya que continúa cociéndose en su interior por los siguientes minutos. Al cortarla, la carne no debe estar despidiendo vapor ni jugos.

