Segunda válida del Super Trofeo Lamborghini Europa

JONATHAN CECOTTO ROZÓ LA VICTORIA EN PAUL RICARD

El piloto venezolano Jonathan Cecotto tuvo una descollante presentación durante la segunda fecha del Super Trofeo Lamborghini Europa, doble carrera que se disputó el sábado y domingo en el trazado francés de Paul Ricard, al concluir en el segundo y cuarto puesto en dupla con el volante danés Kevin Rossel en una máquina del equipo monegasco GSM Racing.

En la prueba de apertura celebrada en el circuito ubicado al sur de Francia, Jonathan Cecotto fue el piloto que cruzó la meta en la primera posición con casi 4 segundos de ventaja frente a su más cercano rival, pero una sanción de 5 segundos que le fue aplicada a su compañero de escuadra, impidió que el joven de 21 años sumase su primera victoria de la temporada, conformándose con la segunda plaza.



Para la manga dominical, esta vez fue Cecotto el encargado de iniciar las acciones al comando del Lamborghini Huracán identificado con el número 7, y tras partir desde la cuarta colocación, supo mejorar un lugar en la misma primera vuelta y luego mantener un cerrado duelo con el danés Noah Watt, sin dejar escapar al líder que había sido penalizado con 5 segundos, tiempo que se iba a aplicar al concluir la prueba. Sin embargo, tras efectuarse el cambio de piloto, Kevin Rossel no pudo conservar la tercera plaza, retrocedió a la sexta, volvió a recibir una sanción en tiempo al excederse en los límites de la pista, si bien al final aprovechó un percance de dos de los que le precedían para quedar colocado en la cuarta colocación.

El trabajo desplegado por Jonathan Cecotto en la segunda parte de la prueba del sábado resultó excepcional, porque tras recibir el testigo de Kevin Rossel, adelantó a más de una decena de rivales, asumió la vanguardia y se escapó en solitario, aunque la referida sanción de 5 segundos que recibió su coequipero al buscar evitar una colisión en la primera curva, hizo que la diferencia que logró sacar frente al italiano Kevin Gilardoni resultase insuficiente y así quedar a menos de un segundo y medio de conquistar su primer éxito de la campaña.

En la apertura del certamen continental efectuada a mediados de abril en Monza, Italia, la dupla Cecotto-Rossel no estuvo acompañada de la suerte al apenas sumar un cuarto lugar en la primera manga tras confrontar contratiempos en la parada en pits, mientras en la segunda debieron abandonar mientras ocupaban el segundo lugar cuando el escandinavo protagonizó un choque con otro participante. La tercera ronda del Lamborghini Super Trofeo Europa se disputará en el circuito holandés de Zandvoort, el próximo 19 y 20 de junio.

