Kiki Valera lanza su nueva producción musical “Vacilón Santiaguero”

El reconocido músico y compositor Kiki Valera está emocionado de presentar su último álbum, titulado “Vacilón Santiaguero”. Este proyecto musical es una celebración de la rica tradición cubana, fusionando elementos clásicos con giros inesperados.

“Este Vacilón”, el primer sencillo del álbum, captura la esencia de la palabra “vacilón”, que no tiene un equivalente perfecto en inglés al español cubano. Es un momento auténtico, lleno de alegría y energía, donde el ron y el aguardiente siempre ayudan a crear la atmósfera adecuada.

Pero, ¿qué diferencia a “Vacilón Santiaguero” de otros álbumes tradicionales? Aquí están algunos aspectos destacados:

El Cuatro Cubano Personalizado: Kiki Valera ha optado por el cuatro cubano en lugar del tradicional tres. Esto aporta una textura única al sonido y crea una experiencia auditiva fresca y emocionante.

Influencias del Jazz: Las manos de Kiki, influenciadas por el jazz, dan lugar a giros y vueltas en sus improvisaciones. Los títulos de las canciones, en su mayoría cubanos de hoja perenne, no revelan completamente las sorpresas que aguardan a los oyentes.

Arreglos Creativos: Kiki ha evitado el mero reciclaje de versiones clásicas. Sus arreglos creativos transforman estas canciones en algo nuevo y emocionante.

Calidad de Grabación y Masterización: Kiki es meticuloso en su trabajo de grabación y mezcla. Gran parte del proceso se realizó en su estudio casero personalizado. El ganador del GRAMMY®, Michael Lazarus, masterizó el proyecto, asegurando una experiencia auditiva excepcional.

“Vacilón Santiaguero” es un regalo para los amantes de la música tradicional cubana y los audiófilos por igual. No pierdas la oportunidad de agregar este álbum a tu colección física.

Lista de Canciones:

1.Este Vacilón

2.El Ají de Cocina

3.Sobre Una Tumba una Rumba

4.El Penquito e Coleto

5.El Cuarto de Tula

6.Dos Gardenias

7.Pájaro Lindo

8.EL Empanadillero

9.Funfuñando

10.La Guajira

11.Marijuana

12.Muñequita Feliz

