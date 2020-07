Kingz presenta “Suave Coco” y toman impulso como dúo musical

El dúo musical venezolano Kingz, conformado por los cantantes Jean Rodríguez y Yhonny Brito, estrenan su segundo tema promocional titulado “Suave Coco”, una canción urbana-tropical que pondrá a bailar a todo el que la escuche.

“Suave Coco” se refiere a “relajado” y es el tema perfecto para escuchar en medio de un día de playa con los amigos. “La finalidad de esta canción es transmitir las mejores energías al público, hacerles sentir esa sensación tropical que se vive en un día de playa, sol y arena”, comentan los artistas.

El audiovisual del sencillo fue grabado en las paradisíacas playas del estado La Guaira y estuvo a cargo de @recflying y @filmbywalls.

Esta canción se desprende del primer EP de este dúo. El álbum, titulado “Música de Kingz”, contendrá cinco temas: “Suave Coco”, “Tatuaje”, “Ayer”, “Trap Kingz” y “Contra la Pared”.

Vale destacar que el primer promocional de esta agrupación musical fue “Champagne”, mismo que contó con la colaboración de los exintegrantes de “Los Boys”, Vicsensa, Nelson “El Prince” y Gabo Boys.

Rodríguez y Brito que tienen más de cinco años dentro de la palestra musical, hace aproximadamente 12 meses decidieron unir su talento y nació Kingz, su mejor proyecto y con el que transmiten “lo que sentimos, vivimos y deseamos”.

El dúo musical, además de interpretar sus temas, también forman parte de la composición, sin embargo, han tenido el apoyo de importantes colegas tales como @bigbenmundial @nelsonelprince @yoshuakillah @emopapiflex @eseaysay y @taliosanchez, @fragaprod, quienes se han encargado de la mezcla y masterización de los sencillos.

Si quieres saber más sobre estos talentosos artistas, visítalos a través de su cuenta en Instagram @JeanKingz / @YhonnyKingz