KRISTAL lanza ‘No vuelvas’, una canción pop punk de liberación y desahogo.

El video de ‘No vuelvas’ es una muestra de poder femenino, hermandad y tranquilidad, en un espacio de expresión sin prejuicios ni estereotipos.

KRISTAL es una artista colombiana que involucra sonidos de pop punk contemporáneo con melodías vocales pop y el violín que ella misma interpreta y que es base de su propuesta. Es actriz, cantante, violinista y compositora, tiene formación en música clásica, ha tocado en orquestas sinfónicas y hecho parte de la ópera en Medellín. También ha incursionado en la actuación en múltiples proyectos de televisión, cine y teatro.

Su propuesta artística se construye desde la sonoridad del pop punk, las letras honestas y emocionales, lo visual, lo estético y el performance en vivo. La intención de su propuesta musical es conectar con una audiencia en búsqueda de propuestas musicales distintas, con una energía transgresora y de sonoridad rebelde. Desde las letras poder hablar de temáticas tabú como las altas expectativas de la sociedad, el fracaso, el abandono y las malas relaciones. Hablar sin miedo, con transparencia.

«He estado conectada con la música desde que tengo memoria. Después de estudiar y ejercer como cantante y violinista llegué a Bogotá para gestar el proyecto KRISTAL. Con mi equipo de trabajo comenzamos a crear y a apasionarnos con la idea de poder hacer pop punk, de aventarnos con un género no convencional y con el que siento total identidad desde lo sonoro, el discurso y lo estético», comenta la artista.

«Quiero ocupar un espacio como mujer y abrir lugar para otras chicas talentosas en el género y en la industria, por eso mi banda es solo de mujeres y mi búsqueda está enfocada en que cada vez seamos más visibles y relevantes en la escena», agrega la cantante con influencias musicales de Avril Lavigne, Paramore, Blink-182, Simple Plan, PXNDX, Allison, Moderatto y Machine Gun Kelly, entre otros.

En 2021 KRISTAL trabajó silenciosamente sin parar en su nueva era musical y este año empezó a darle vida a este sueño publicando sus sencillos ‘Rosa Pastel’ y ‘No vuelvas’.

‘No vuelvas’ es una canción que aborda el tema de la ruptura, la sensación de abandono y las preguntas que nos hacemos cuando una relación termina. Habla de tomar acción después de eso, tener la valentía y el coraje de decirle a la persona que se aleje, que nos hace daño y es mejor que no vuelva a pesar de la tristeza y los recuerdos.

‘No vuelvas’ explora sonidos pop punk en donde las melodías de la guitarra son base, desde el intro hasta el solo en el puente dentro de la canción. El sonido instrumental es muy enérgico y contrasta con la melancolía de la letra, dándole finalmente ese carácter fuerte y poderoso al coro. La voz pop de KRISTAL guía ese viaje de emociones a través de toda la canción hasta explotar en el coro, «Bebé no vuelvas, empaca y llévate tus maletas».

El video de ‘No vuelvas’, dirigido por TURBO, Sergio de Ávila y Jerome Leoque, se desarrolla en un ensayo de KRISTAL que se transforma en un show privado para sus amigas. Todas se desahogan, divierten, apoyan, gritan, cantan y se apropian de la canción, viviendo al máximo la fiesta y el momento.

«Es una canción enérgica perfecta para subir el ánimo y sentirse poderosx. Especial para cantar a todo pulmón con amigxs y tener el momento rockstar del día. Se puede dedicar y también revivir la nostalgia dosmilera», enfatiza KRISTAL.

El clip se rodó en Bogotá y se grabó con celular y una videocámara vintage, característica del componente visual del proyecto KRISTAL. Se utilizó una locación se llenó con posters de artistas mujeres del rock (The Runaways, Avril Lavigne, Amy Lee y Hayley Williams, entre otras) como tributo y recordatorio de la historia y el camino que han abierto para las nuevas generaciones femeninas en el género. La estética del video recuerda los videos de pop punk de los 2000 mezclando elementos futuristas en el makeup y el vestuario.

La portada de ‘No vuelvas’ recoge la energía y la estética del proyecto, de la canción y del videoclip, con los colores característicos de KRISTAL, el rosado y el negro, la textura desgastada y rockera. El diseño es de Christian Cuervo, diseñador de LID y quien ha estado conectado con el desarrollo gráfico del proyecto.

Después de ‘No vuelvas’, KRISTAL planea seguir lanzando sencillos periódicamente y realizando futuras colaboraciones con importantes artistas y grupos internacionales.

KRISTAL se presentará en vivo el próximo 21 de septiembre en Bogotá en Cortes y Cortez en donde la artista estará acompañada de uno de los mayores exponentes del género actualmente en la región, el grupo mexicano WIPLASH.

Para KRISTAL es fundamental «llevar un mensaje de libertad a través de mi música, perder el miedo al riesgo que implica hacer lo que te nace del corazón, sin tener que dejar la esencia para cumplir las expectativas de alguien más. Quiero darles visibilidad a las mujeres dentro de los distintos ámbitos del arte y con mi proyecto elevarme artísticamente».

«Como artista emergente valoro inmensamente a las audiencias que apoyan y acompañan el proceso de desarrollo de las personas que, con mucho esfuerzo y amor, traemos propuestas distintas. Agradezco mucho cuando una persona se toma el tiempo de conocer y escuchar a los artistas que dan ese salto y se arriesgan. KRISTAL es un proyecto de mucho riesgo, pasión, trabajo e irreverencia. Espero que quienes me escuchen puedan emocionarse como yo, divertirse, encontrarse en las letras, sentirse poderosos, sentirse vulnerables, despreocuparse, llorar, gritar, reírse… rocanrolear», concluye.