L Pereira nos llega con “Lo que una vez”

Lo que una vez”

“Lo que una vez” Letra Say – Música Ungar, tema promocional el cual L Pereira está interpretando a nivel nacional e Internacional, está disponible en todas las plataformas digitales, así como su video en Youtube.

El Caraqueño L Pereira, Es una de las voces frescas del género urbano que posee gran talento y dominio en el escenario, actualmente cuenta con un portafolio de temas que estará promocionando para su carrera.

Puedes seguirlo en sus redes sociales como @lpereiramusic

«Lo que una vez” Performed by L Pereira.

Producción Musical: Ungar Mezcla y Mater

Fraga Composición Musical: Say

Dirección Visual: Alfredo Salazar – Jaen – Yolfran Capote

Post Producción Visual: Alfredo Salazar

