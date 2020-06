La Alcaldía recogió 8 toneladas de desechos de las orillas del lago de Maracaibo en el casco central

Como parte del reordenamiento y desinfección para cortar la cadena de transmisión del COVID-19, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo recogió ocho toneladas de desechos sólidos de origen doméstico, comercial e industrial de las orillas del lago en el malecón, ubicado muy cerca del mercado Las Pulgas en el centro de la ciudad.

Esta jornada especial de limpieza, que se cumplió el lunes 8 de junio y coincidió con la celebración del Día Mundial de los Océanos, se ejecuta siguiendo instrucciones del alcalde bolivariano Willy Casanova y con el apoyo de la Gobernación del Zulia, para sanear todo el casco central ante el foco de contagio detectado en el mercado Las Pulgas.

En esta actividad se contó con la participación del coordinador de Prevención Municipal, Héctor Hurtado; la Coordinación Estadal de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a cargo del coronel Juan Silva, y el Cuerpo de Ingenieros de la GNB del Zulia, en representación de Doris Prieto.

Las acciones incluyeron una charla en el sitio a los 25 trabajadores de las cuadrillas encargadas de la recolección de desechos, para recalcar la importancia del cuidado de los ecosistemas de océanos, mares, ríos y lagos.

Al supervisar la jornada, Hurtado hizo un llamado a la ciudadanía, para que contribuya a mantener limpios estos espacios y a cuidar el ambiente.

