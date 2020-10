La “Chama” de Guaynaa se apodera del primer lugar de la mano de Sky Music Group

El nuevo sencillo promocional del cantante puertorriqueño junto a su colega Lyanno estrenado a finales de septiembre, suena con mucha fuerza en todas las emisoras de radio a nivel nacional, y gracias al trabajo realizado por todo el equipo de promoción de #SkyMusicGroup, se ha apoderado en muy poco tiempo del primer lugar del Top General y Top Urbano de la cartelera musical internacional Monitor Latino.

El material visual dirigido por José Emilio Sagaro, ya supera las 9 millones de vistas. Si aún no lo has visto, disfrútalo ingresando a https://youtu.be/QXvNkpdVVww.

Para más información sobre la promoción de la “Chama” que tiene sufriendo al cantante Guaynaa, puedes seguir todas las cuentas de #SkyMusicGroup en las redes sociales y plataformas musicales.

En : Gente