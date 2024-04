La OMS precalificó una nueva vacuna oral simplificada contra el cólera

Ginebra ,18 de abril de 2024 | Una nueva vacuna oral contra el cólera recibió la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 12 de abril. La vacuna oral inactivada Euvichol-S tiene una eficacia similar a la de las vacunas existentes, pero una formulación simplificada, lo que permite aumentar rápidamente la capacidad de producción.

«La nueva vacuna es el tercer producto de la misma familia de vacunas que tenemos contra el cólera en nuestra lista de precalificación de la OMS», dijo el Dr. Rogerio Gaspar, Director del Departamento de Regulación y Precalificación de la OMS. «Se espera que la nueva precalificación permita un rápido aumento de la producción y el suministro que muchas comunidades que luchan contra los brotes de cólera necesitan con urgencia».

La lista de precalificación de la OMS ya incluye las vacunas orales inactivadas contra el cólera Euvichol y Euvichol-Plus producidas por EuBiologicals Co., Ltd, República de Corea del Sur, que también produce la nueva vacuna Euvichol-S.

Las vacunas proporcionan la intervención más rápida para prevenir, limitar y controlar los brotes de cólera, pero los suministros han estado en su punto más bajo en medio de países que enfrentan graves deficiencias en otras áreas de prevención y gestión del cólera, como el agua potable, la higiene y el saneamiento.

En 2022 se notificaron a la OMS 473 000 casos de cólera, el doble que en 2021. Se estimó un aumento adicional de 700 000 casos para 2023. Actualmente, 23 países están notificando brotes de cólera con los impactos más graves observados en las Comoras (República Democrática) del Congo, Etiopía, Mozambique, Somalia, Zambia y Zimbabwe.

NOTA DE PRENSA, OMS

