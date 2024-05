OMS: Los esfuerzos mundiales de inmunización han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años

La OMS, UNICEF, Gavi y la Fundación Bill y Melinda Gates lanzan la campaña “Humanamente posible” para ampliar los programas de vacunación en todo el mundo durante la Semana Mundial de Inmunización 2024

Abril de 2024 | Ginebra / Nueva York / Seattle .– Un importante estudio histórico que publicará The Lancet revela que los esfuerzos mundiales de inmunización han salvado aproximadamente 154 millones de vidas (o el equivalente a 6 vidas cada minuto de cada año) durante los últimos 50 años. La gran mayoría de las vidas salvadas (101 millones) fueron de bebés.

El estudio, dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestra que la inmunización es la mayor contribución de cualquier intervención sanitaria para garantizar que los bebés no sólo cumplan su primer cumpleaños sino que continúen llevando una vida saludable hasta la edad adulta.

De las vacunas incluidas en el estudio, la vacuna contra el sarampión tuvo el impacto más significativo en la reducción de la mortalidad infantil, representando el 60% de las vidas salvadas gracias a la inmunización. Es probable que esta vacuna siga siendo la principal contribución a la prevención de muertes en el futuro.

En los últimos 50 años, la vacunación contra 14 enfermedades (difteria, Haemophilus influenzae tipo B, hepatitis B, encefalitis japonesa, sarampión, meningitis A, tos ferina, enfermedad neumocócica invasiva, polio, rotavirus, rubéola, tétanos, tuberculosis y fiebre amarilla) ha aumentado. contribuyó directamente a reducir las muertes infantiles en un 40% a nivel mundial y en más del 50% en la Región de África.

«Las vacunas se encuentran entre los inventos más poderosos de la historia y permiten prevenir enfermedades antes temidas», afirmó el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Gracias a las vacunas, se ha erradicado la viruela, la polio está al borde del abismo y, con la «Con el reciente desarrollo de vacunas contra enfermedades como la malaria y el cáncer de cuello uterino, estamos ampliando las fronteras de las enfermedades. Con investigación, inversión y colaboración continuas, podemos salvar millones de vidas más hoy y en los próximos 50 años».

El estudio encontró que por cada vida salvada mediante la inmunización, se ganaba un promedio de 66 años de salud plena, con un total de 10.200 millones de años de salud plena ganados durante las cinco décadas. Gracias a la vacunación contra la polio, hoy pueden caminar más de 20 millones de personas que de otro modo habrían quedado paralizadas, y el mundo está a punto de erradicar la polio de una vez por todas.

Estos avances en la supervivencia infantil resaltan la importancia de proteger el progreso de la inmunización en todos los países del mundo y acelerar los esfuerzos para llegar a los 67 millones de niños que no recibieron una o más vacunas durante los años de la pandemia.

Esfuerzos monumentales para aumentar el acceso a la vacunación durante cinco décadas

Publicado antes del 50.º aniversario del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que tendrá lugar en mayo de 2024, el estudio es el análisis más completo del impacto del programa en la salud global y regional durante las últimas cinco décadas.

Fundado en 1974 por la Asamblea Mundial de la Salud, el objetivo original del PAI era vacunar a todos los niños contra la difteria, el sarampión, la tos ferina, la polio, el tétanos, la tuberculosis y la viruela, la única enfermedad humana jamás erradicada. Hoy en día, el programa, ahora denominado Programa Esencial de Inmunización, incluye recomendaciones universales para vacunar contra 13 enfermedades y recomendaciones específicas del contexto para otras 17 enfermedades, ampliando el alcance de la inmunización más allá de los niños, a adolescentes y adultos.

El estudio destaca que menos del 5% de los niños en todo el mundo tenían acceso a la inmunización de rutina cuando se lanzó el PAI. Hoy en día, el 84% de los lactantes están protegidos con tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), el marcador mundial de cobertura de inmunización.

Casi 94 millones de los 154 millones de vidas salvadas desde 1974 fueron resultado de la protección proporcionada por las vacunas contra el sarampión. Sin embargo, todavía había 33 millones de niños que omitieron una dosis de la vacuna contra el sarampión en 2022: casi 22 millones omitieron su primera dosis y otros 11 millones omitieron su segunda dosis.

Se necesita una cobertura del 95% o más con 2 dosis de vacuna contra el sarampión para proteger a las comunidades de los brotes. Actualmente, la tasa de cobertura mundial de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión es del 83% y la de la segunda dosis del 74%, lo que contribuye a un número muy elevado de brotes en todo el mundo.

Para aumentar la cobertura de inmunización, UNICEF, como uno de los mayores compradores de vacunas del mundo, adquiere más de 2 mil millones de dosis cada año en nombre de países y socios para llegar a casi la mitad de los niños del mundo. También trabaja para distribuir vacunas hasta la última milla, garantizando que incluso las comunidades remotas y desatendidas tengan acceso a los servicios de inmunización.

«Gracias a las vacunas, ahora sobreviven y prosperan más niños después de su quinto cumpleaños que en cualquier otro momento de la historia», afirmó la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Este enorme logro es un mérito de los esfuerzos colectivos de los gobiernos, los socios, los científicos, los trabajadores de la salud, la sociedad civil, los voluntarios y los propios padres, todos en la misma dirección de mantener a los niños a salvo de enfermedades mortales. Debemos aprovechar el impulso y garantizar que todos los niños, en todas partes, tengan acceso a la vida vacunas que salvan la fe”.

En 2000, se creó Gavi, la Alianza para las Vacunas, que incluye a la OMS, UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF) como principales miembros fundadores, para ampliar el impacto del PAI y ayudar a los países más pobres del mundo a aumentar la cobertura, beneficiarse de nuevas vacunas que salvan vidas y ampliar la amplitud de la protección contra un número cada vez mayor de enfermedades prevenibles mediante vacunación. Este esfuerzo intensificado en las partes más vulnerables del mundo ha ayudado a salvar más vidas y promover aún más la equidad en las vacunas. Hoy en día, Gavi ha ayudado a proteger a toda una generación de niños y proporciona vacunas contra 20 enfermedades infecciosas, incluida la vacuna contra el VPH y vacunas contra los brotes de sarampión, cólera, fiebre amarilla, ébola y meningitis.

«Gavi se creó para aprovechar la asociación y el progreso hecho posible por EPI, intensificando el enfoque en proteger a los más vulnerables en todo el mundo», dijo la Dra. Sania Nishtar, directora ejecutiva de Gavi, la Alianza para las Vacunas. “En poco más de dos décadas hemos visto avances increíbles: hemos protegido a más de mil millones de niños, hemos ayudado a reducir a la mitad la mortalidad infantil en estos países y hemos proporcionado miles de millones en beneficios económicos. Las vacunas son verdaderamente la mejor inversión que podemos hacer para garantizar que todos, sin importar dónde nazcan, tengan el mismo derecho a un futuro saludable: debemos garantizar que estos esfuerzos estén totalmente financiados para proteger los avances logrados y ayudar a los países a abordar los desafíos actuales de sus vidas. programas de vacunación”.

Los programas de inmunización se han convertido en la base de los servicios primarios de salud en comunidades y países debido a su gran alcance y amplia cobertura. No solo brindan una oportunidad para la vacunación, sino que también permiten brindar otros cuidados que salvan vidas, incluido el apoyo nutricional, la prevención del tétanos materno, la detección de enfermedades y la distribución de mosquiteros para proteger a las familias de enfermedades como la malaria.

Dado que el estudio solo cubre el impacto de la vacunación contra 14 enfermedades en la salud, el número de vidas salvadas gracias a la vacunación es una estimación conservadora y no una cuenta completa del impacto de las vacunas para salvar vidas. Los impactos sociales, económicos o educativos sobre la salud y el bienestar a lo largo de 50 años también han contribuido a mayores reducciones en la mortalidad. Hoy en día existen vacunas para proteger contra más de 30 enfermedades potencialmente mortales.

Si bien la vacuna contra el VPH, que protege contra el cáncer de cuello uterino en adultos, no se incluyó en el estudio, se espera que prevenga una gran cantidad de muertes futuras a medida que los países trabajan para aumentar los objetivos de inmunización destinados a eliminar el cáncer de cuello uterino para 2030. como las vacunas contra la malaria, la COVID-19, el virus sincitial respiratorio (VRS) y la meningitis, así como las vacunas contra el cólera y el ébola utilizadas durante los brotes, salvarán aún más vidas en los próximos 50 años.

Ahorrar millones más es “humanamente posible”

Los programas globales de inmunización han demostrado lo que es humanamente posible cuando muchas partes interesadas, incluidos jefes de estado, agencias de salud regionales y globales, científicos, organizaciones benéficas, agencias de ayuda, empresas y comunidades, trabajan juntas.

Hoy, la OMS, UNICEF, Gavi y BMGF están presentando “Humanamente posible”, una campaña conjunta que conmemora la Semana Mundial de la Inmunización anual, del 24 al 30 de abril de 2024. La campaña de comunicación mundial pide a los líderes mundiales que promuevan, apoyen y financien vacunas y los programas de inmunización que entregan estos productos que salvan vidas, reafirmando su compromiso con la salud pública y al mismo tiempo celebrando uno de los mayores logros de la humanidad. Los próximos 50 años del PAI requerirán no sólo llegar a los niños que no reciben vacunas, sino también proteger a los abuelos de la influenza, a las madres del tétanos, a los adolescentes del VPH y a todos contra la tuberculosis y muchas otras enfermedades infecciosas.

«Es inspirador ver lo que las vacunas han hecho posible en los últimos 50 años, gracias a los incansables esfuerzos de los gobiernos, los socios globales y los trabajadores de la salud para hacerlas más accesibles a más personas», afirmó el Dr. Chris Elias, presidente de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates. “No podemos permitir que este increíble progreso decaiga. Si continuamos invirtiendo en inmunización, podemos garantizar que cada niño –y cada persona– tenga la oportunidad de vivir una vida sana y productiva”.

