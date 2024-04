La OMS hace un Despliegue mundial de pruebas de diagnóstico rápido para impulsar la lucha contra el cólera

Se enviarán más de 1,2 millones de pruebas de diagnóstico rápido del cólera a 14 países en el mayor despliegue mundial jamás realizado, y el primer envío llegará hoy a Malawi.

Este primer despliegue oficial de pruebas a través de Gavi, la Alianza para las Vacunas, mejorará la detección y el seguimiento oportunos de los brotes, la eficacia de las campañas de vacunación en respuesta a los brotes actuales y la orientación de futuros esfuerzos de vacunación preventiva.

El programa mundial de adquisición de pruebas de diagnóstico rápido del cólera es una colaboración entre Gavi, la OMS, UNICEF, FIND y otros socios.

La llegada de kits de pruebas de diagnóstico rápido (PDR) para el cólera a Malawi marca hoy el inicio de un programa mundial que permitirá distribuir más de 1,2 millones de pruebas a 14 países con alto riesgo de contraer el cólera durante los próximos meses. Los países que recibirán kits en las próximas semanas en este despliegue global más grande jamás realizado incluyen aquellos actualmente gravemente afectados por brotes de cólera, como Etiopía, Somalia, Siria y Zambia. Este programa mejorará la puntualidad y precisión de la detección y respuesta a los brotes al impulsar la vigilancia rutinaria y la capacidad de realizar pruebas y ayudar a identificar rápidamente los casos probables de cólera. Fundamentalmente, también ayudará a los países a monitorear las tendencias y construir una base de evidencia para futuros programas preventivos, apoyando el logro de los objetivos nacionales de control y eliminación del cólera.

El programa mundial de diagnóstico del cólera está financiado y coordinado por Gavi, la Alianza para las Vacunas (Gavi), cuya adquisición y entrega a los países está dirigida por UNICEF y se lleva a cabo en colaboración con el Grupo de Trabajo Mundial sobre el Control del Cólera (GTFCC) y la OMS. Fue desarrollado en asociación con FIND, quien dirigió el desarrollo de un perfil de producto objetivo que describe las características requeridas de las PDR del cólera y otras organizaciones. Estos envíos iniciales marcan el inicio del programa, cuyo objetivo es que los socios implementen PDR en otros países que hayan expresado interés en el futuro. La sostenibilidad a largo plazo del programa depende de la exitosa recaudación de fondos para el próximo período estratégico de Gavi, de 2026 a 2030.

Gracias a esta iniciativa, ahora se utilizarán de forma rutinaria para la vigilancia del cólera pruebas de diagnóstico rápido de dos fabricantes, que hasta la fecha han sido suministradas a través de la OMS y UNICEF para su uso en la respuesta al brote. Los estudios piloto en la República Democrática del Congo (RDC), Níger y Nepal, financiados por Gavi y dirigidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins (JHU) y Epicentre/Médecins Sans Frontières, han ayudado a aumentar la comprensión de las estrategias efectivas de pruebas rápidas. Los conocimientos preliminares de estos estudios, que aún están en curso, han ayudado a informar el diseño del programa, haciendo que la implementación de estas pruebas a escala sea más efectiva.

El cólera ha aumentado en todo el mundo desde 2021, con altas tasas de letalidad a pesar de la disponibilidad de un tratamiento simple, eficaz y asequible. La gran cantidad de brotes ha generado una demanda sin precedentes de vacunas por parte de los países afectados. Si bien el suministro mundial de vacuna oral contra el cólera se ha multiplicado por dieciocho entre 2013 y 2023, el aumento grande y sostenido de la demanda en comparación con la disponibilidad actual ha ejercido presión sobre las reservas mundiales. Las campañas de vacunación preventiva han tenido que retrasarse para preservar dosis para los esfuerzos de respuesta de emergencia a los brotes. Los brotes recurrentes en países donde ya se han implementado campañas de vacunación de emergencia resaltan aún más la necesidad de mejorar la velocidad y la precisión en la identificación de áreas con transmisión nueva o persistente, lo que permitirá atacar estas áreas durante los esfuerzos iniciales de respuesta al brote.

En 2021, la Junta de Gavi aprobó una financiación de 55 millones de dólares para apoyar un programa de diagnóstico entre 2022 y 2025 sobre el cólera, la fiebre amarilla, el sarampión, la rubéola, la meningitis meningocócica y la fiebre tifoidea, con el objetivo de mejorar la vigilancia de las enfermedades, la detección de brotes y la respuesta. y el diseño de programas preventivos. Luego, Gavi abrió una ventana de solicitud de diagnóstico de cólera en junio de 2023, que aún está abierta, y hasta ahora 14 países han presentado solicitudes y han sido aprobadas por un Comité de Revisión Independiente de expertos. En 2023, Gavi también lanzó un programa de vacunación preventiva contra el cólera para ayudar a los países a controlar el cólera a largo plazo, una estrategia que ha llevado con éxito a una disminución de los brotes de enfermedades como la fiebre amarilla y la meningitis.

El cólera es una infección intestinal aguda que se propaga a través de alimentos y agua contaminados con heces que contienen la bacteria Vibrio cholerae. El aumento del cólera se debe a las continuas brechas en el acceso al agua potable y al saneamiento, y a la incapacidad de detectar rápidamente los brotes y limitar su propagación. Las comunidades afectadas a menudo no tienen acceso a servicios de salud básicos, una situación que empeora por factores relacionados con el clima, los conflictos y el desplazamiento de población. Ante el aumento actual, los socios que trabajan en el control del cólera han pedido urgentemente a los países, fabricantes y otros socios que inviertan en la respuesta oportuna al brote y la gestión de casos, el acceso rápido al tratamiento, el aumento de la producción de vacunas asequibles y mejoras urgentes en el acceso. a servicios básicos de agua y saneamiento en las comunidades impactadas.

Para que sean efectivas, estas estrategias multisectoriales para el control del cólera deben estar guiadas por datos oportunos y confiables de vigilancia del cólera. La vigilancia no solo apoya la detección temprana y la respuesta rápida a un brote, sino que también desempeña un papel central al proporcionar a las partes interesadas en otros pilares de prevención y control del cólera los datos que necesitan para orientar, diseñar, implementar y evaluar las intervenciones. En 2023, el GTFCC actualizó sus recomendaciones a favor de pruebas estratégicas, rutinarias y sistemáticas de casos sospechosos de cólera y el uso ampliado de PDR para fortalecer la vigilancia del cólera. El programa mundial de adquisiciones de PDR sobre el cólera proporciona el apoyo adicional necesario para que los países elegibles implementen estas recomendaciones.

“Estamos experimentando un aumento sin precedentes de varios años de casos de cólera en todo el mundo, y el anuncio de hoy supone un impulso decisivo en la lucha contra la enfermedad. El aumento de las infecciones se debe a las continuas brechas en el acceso al agua potable y al saneamiento, y a nuestra incapacidad para llegar a las comunidades vulnerables que corren aún más riesgo por el cambio climático, los conflictos y los desplazamientos”, afirmó Aurélia Nguyen, directora de programas de Gavi. , la Alianza para las Vacunas. «El uso rutinario de diagnósticos reforzará la vigilancia del cólera en los países afectados y debe aprovecharse para orientar mejor los esfuerzos de vacunación, que desempeñan un papel fundamental en los programas multisectoriales de prevención y control del cólera».

“A pesar de que el cólera se puede prevenir y tratar fácilmente, los niños siguen sufriendo esta enfermedad potencialmente mortal. Por eso estamos trabajando con socios en todos los frentes y en formas novedosas para detener los brotes”, dijo Leila Pakkala, Directora de la División de Suministros de UNICEF. “Los diagnósticos de vigilancia ayudan a identificar puntos críticos con gran precisión. Esto permite a los socios dirigir las vacunas contra el cólera exactamente en el momento y lugar donde el suministro limitado salvará la mayor cantidad de vidas”.

“Es una tragedia que el cólera, una enfermedad prevenible y tratable, siga afligiendo y matando en la actualidad. Necesitamos medidas urgentes en todos los frentes, incluido el compromiso de los países con el agua potable, el saneamiento y la higiene”, afirmó el Dr. Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. “La OMS acoge con satisfacción el despliegue de estas pruebas rápidas de cólera. Dotarán a los trabajadores de la salud de los datos críticos y oportunos necesarios para detener los brotes tempranamente y dirigir los esfuerzos para prevenir y tratar mejor el cólera”.

“El cólera se está propagando ahora a zonas que han estado libres de la enfermedad durante muchos años, lo que exige una estrategia rápida y multifacética para dirigir recursos limitados a zonas críticas y salvar vidas. Las pruebas y medidas de vigilancia precisas y de alta calidad son vitales para detectar la enfermedad donde está surgiendo, confirmar los casos de cólera junto con otras enfermedades diarreicas y evaluar el éxito de las medidas preventivas como las vacunas”, afirmó el Dr. Sergio Carmona, director ejecutivo interino y jefe médico. Oficial en FIND.

