OMS: Los gobiernos están cerca de llegar a un acuerdo sobre un paquete de enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional

Los gobiernos están cerca de llegar a un acuerdo sobre un paquete de enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional

En la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre Enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (GTIHR), que fue suspendida ayer hasta el 16 de mayo, los Estados Partes del RSI dieron un paso importante para llegar a un acuerdo sobre el paquete de enmiendas que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra del 27 de mayo al 1 de junio.

Las enmiendas, propuestas por los Estados Partes del RSI a raíz de la pandemia de COVID-19 para fortalecer la capacidad de la comunidad internacional para detectar y responder a las amenazas pandémicas, se discutirán más a fondo en la octava reunión que se reanudará los días 16 y 17 de mayo con miras a ultimarlas. un paquete acordado para presentarlo a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo para su consideración y, si se acuerda, su adopción formal.

“El Reglamento Sanitario Internacional ha sido la piedra angular de la seguridad sanitaria mundial durante décadas, pero la pandemia de COVID-19 demostró la necesidad de fortalecerlo en algunas áreas para que sea adecuado a su propósito”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Los países están aprovechando esta oportunidad histórica para proteger a las generaciones futuras del impacto de las epidemias y pandemias, con un compromiso con la equidad y la solidaridad».

Esta octava reunión del Grupo de Trabajo sobre Enmiendas al RSI (GTIDH) comenzó el 22 de abril y se suspendió hoy. Si bien el proceso se lleva a cabo junto con las negociaciones del primer acuerdo mundial sobre pandemias para fortalecer la colaboración global entre los gobiernos para prepararse, prevenir y responder a las pandemias, en el GTIHR8 se propuso que se presentaran dos Resoluciones separadas sobre los dos procesos a la Asamblea Mundial de la Salud. En Mayo. Las negociaciones sobre el acuerdo pandémico se reanudarán el 29 de abril y continuarán hasta el 10 de mayo.

Durante la octava reunión del GTHIH, se lograron avances sustanciales en la finalización del paquete de enmiendas a medida que los Estados Partes alcanzaron acuerdos en áreas críticas.

La copresidenta del GTHI, la Dra. Ashley Bloomfield, dijo: “El trabajo para reforzar nuestras defensas globales contra emergencias y riesgos de salud pública, mediante el acuerdo de un conjunto más sólido de Reglamentos Sanitarios Internacionales, refleja tanto los riesgos que enfrenta hoy nuestro mundo altamente interconectado, como el reconocimiento y la disposición de los países para garantizar que sus ciudadanos estén mejor protegidos”.

El copresidente del WGIHR, Dr. Abdullah Assiri, dijo que las enmiendas propuestas al RSI son fácilmente implementables y reconocen la importancia de la equidad para garantizar una respuesta global efectiva.

«La pandemia de COVID-19 mostró al mundo que los virus con potencial pandémico no respetan las fronteras nacionales», afirmó el Dr. Assiri. «La modificación del Reglamento Sanitario Internacional refleja la necesidad crítica de reforzar nuestras defensas colectivas contra los riesgos actuales y futuros para la salud pública, de modo que la salud de las personas, las sociedades y las economías puedan estar mejor protegidas, respetando y adhiriéndose firmemente al principio de soberanía nacional».

La octava reunión del WGHIR se reanudará en una sesión final de dos días los días 16 y 17 de mayo para continuar y concluir el trabajo del Grupo de Trabajo de acuerdo con el mandato de la Asamblea de la Salud.

El RSI tiene 196 Estados Partes, que comprenden los 194 Estados Miembros de la OMS más Liechtenstein y la Santa Sede. Estas Partes han liderado el proceso de modificación del RSI. El Reglamento se ha negociado con arreglo al Artículo 21 de la Constitución de la OMS. Cualquier enmienda entrará en vigor para todos los Estados Partes, después de un período determinado, excepto aquellos que notifiquen al Director General de la OMS su rechazo o reserva.

FUENTE. OMS

OMS: Los gobiernos están cerca de llegar a un acuerdo sobre un paquete de enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional was last modified: by