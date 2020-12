La onda milimétrica o abre nuevas oportunidades para las redes 5G

BELLEVUE, Washington, Diciembre de 2020.- Onda milimétrica o “mmWave” es el espectro de corta longitud de onda entre los 24 GHz y los 100 GHz, que tiene la capacidad de entregar servicios inalámbricos en gigabits en zonas con muy alta demanda de datos. 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE para las Américas, anunció hoy la publicación del white paper Understanding Millimeter Wave Spectrum for 5G Networks (Comprendiendo el espectro de onda milimétrica para redes 5G), en el que resalta los elementos primarios cruciales para el desarrollo y despliegue de comunicaciones móviles 5G.

Uno de los principales atractivos de la onda milimétrica es su gran ancho de banda, que les permite a los operadores satisfacer la creciente demanda de datos a alta velocidad para escenarios de despliegue muy comunes, ciudades, estadios, centros comerciales, campus de empresas o fábricas, y otros sitios donde la congestión de datos es un problema. Otros beneficios de la onda milimétrica incluyen aplicaciones ultra confiables de baja latencia y backhaul a celdas.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: “La industria de las comunicaciones móviles inalámbricas requiere espectro en bandas bajas, medias y altas para permitir que la 5G desate su potencial completo. La tecnología de onda milimétrica es importante para el avance de las redes 5G, ya que otorga mayores velocidades de datos y mucho mayor capacidad en comparación con 4G LTE.”

Si bien hasta el momento la mayoría de las redes 5G se han desplegado en una variedad de bandas de espectro, incluso debajo de 1 GHz y entre 1 y 6 GHz, 5G New Radio (NR) es la primera generación de tecnología móvil en utilizar el espectro de onda milimétrica. Este espectro generalmente es más apto para transmisiones de corto alcance y puede brindar una serie de beneficios, desde expansión de la cobertura en el borde de la red hasta optimización de la capacidad y backhaul.

Este white paper de 5G Americas cubre los siguientes temas, abordados por autores líderes de Intel Corporation, Qualcomm:

Actualización de estado del espectro de onda milimétrica mundialmente y en los Estados Unidos

Bases regulatorias del espectro de onda milimétrica en 5G

Un análisis detallado del canal de onda milimétrica

Varios casos de uso para la onda milimétrica

Abordaje de las tecnologías que permiten que funcione la onda milimétrica

Aspectos operativos de la onda milimétrica

Presupuesto del enlace de onda milimétrica y sus características de desempeño

Afirmó Lola Awoniyi-Oteri, ingeniera en jefe de Qualcomm Technologies, Inc.: “Antes considerada imposible de utilizar para comunicaciones inalámbricas móviles, hoy la onda milimétrica es una oportunidad para usar cantidades masivas de espectro y lograr así una capacidad extrema, alta tasa de transmisión y ultra baja latencia para servicios en dispositivos más allá de smartphones y laptops.”

El trabajo Understanding Millimeter Wave Spectrum for 5G Networks (Comprendiendo el espectro de onda milimétrica para redes 5G) está disponible para descargar sin costo del website de 5G Americas. También allí encontrará una publicación en el blog de Chris Pearson, y una presentación en slides.

