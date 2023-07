Lanzamiento del nuevo sencillo «Esa Mujer»

Hola, te invito a Pre-Guardar mi nuevo sencillo «Esa Mujer» a través de Spotify e incluirlo en tu playlist favorito. Esta es una cancion romántica escrita por el destacado productor, cantante y compositor colombiano Robert Requena.

Estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del día 28 de julio del presente año.

¡Muchas gracias por el apoyo!

Próximo evento en vivo, celebrando el Dia de la Independencia de Colombia

Friday, July 21

08:00 PM

2233M ST NW WASHINGTON DC 20037

See map

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa @ gmail.com

Website:

izislaenfermeradelasalsa.com

Redes Sociales: https://solo.to/izislaenfermera