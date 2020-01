El Lebranche Asado en Varas de Mangle, esta receta es tan mirandina como el estado, típica de Barlovento, Tacarigua y Mamporal.

El lebranche (Mugil liza) es una especie de pez marino y de agua dulce de la familia de los mugílidos, distribuida por la costa oeste del océano Atlántico desde Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo el mar Caribe y el golfo de México. Otros nombres comunes sinónimos usados en algunos lugares son: lebrancho, lisa, lisa de agua dulce, lisa macho y soco.

Ingredientes: 2 ruedas de lebranche

sal

pimienta

1 taza de tomates

1 taza de cebolla

2 dientes de ajo

1 taza de pasta de tomate

Varas de mangle ( opcional )

1 taza de camarones limpios Preparación:

Lave muy bien el pescado, sazónelo con limón, sal, aceite y póngalo a dorar en la parrilla. Mientras, pique todos los aliños y prepare el sofrito con el aceite onotado. Cuando se hayan integrado todos los aliños agregue los camarones, saltée unos 7 minutos

y retire del fuego.

Si lo va a preparar en vara de mangle sólo debe atravesar el pescado desde la cabeza hasta la cola con la vara y ponerlo a asar en una brasa. Una vez asado y dorado el Lebranche, colóquelo en una bandeja, báñelo con el sofrito de camarones y sirva acompañado de tostones o arepas asadas. Delicioso!!!

