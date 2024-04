MakkaRoots presenta ‘Kilo x Kilo’, una canción de placer y seducción con el flow del dancehall

Es un viaje sensorial de erotismo, gozadera, alegría, sabor, sensualidad, buena vibra y vacile.

MakkaRoots es el proyecto artístico del colombiano Santiago Ríos, un amante de la cultura urbana, las tendencias alternativas, el arte underground, la música y la psicodelia. Empezó a practicar el grafiti desde muy joven lo que lo llevó a estar inmerso en el mundo del hip hop y sus múltiples elementos haciendo freestyle con mcs virtuosos de Bogotá, añadiéndole sus influencias reggae y dancehall, dando así sus primeros pasos en el mundo de la música. Su perseverancia lo llevó a conquistar nuevos entornos y a mostrar su talento en soundsystem, fiestas y espacios públicos y privados que consolidaron su proyecto y le dieron el sustento necesario para convertirse en lo que es hoy en día.

MakkaRoots es un artista que fusiona el dancehall jamaiquino con la escena urbana colombiana y sus diferentes códigos, mezclando la energía y el ADN implícito en las raíces de ambas influencias sin redundar en lo que ya existe en las propuestas del latín dancehall. Con sus canciones, quiere llevar un mensaje liberador, transformador, empoderador, amplio y diverso donde todos se sientan incluidos para disfrutar en la fiesta o en el día a día con historias de unidad positivas y alegres que aporten a salir de la rutina, propagando el arte y la cultura del dancehall en todos los territorios.

‘Kilo x Kilo’ es el nuevo lanzamiento de MakkaRoots, tercer sencillo de su EP debut ‘Bomb Da Style’. Es un hit musical que hace alusión a la sensualidad en la fiesta, evoca el placer y energía que se disfruta en las fiestas de dancehall. Narra la vivencia de encontrar en medio de la disco a una mujer única que brilla y se destaca por su atractivo físico y por tener un ‘booty’ de Kilo x Kilo, propio de las mujeres latinas.

«Es una canción seductora que invita a acercarte a esa sexy gyal para decirle cuánto te atrae y compartir con ella bailando e incluso, de ser posible, tener un encuentro íntimo. Es ideal para adentrase en un viaje sensorial, evocando el contexto underground del ragga dancehall con relación a la calle y el contexto urbano presente en la party que tiene implícito el erotismo propio del ‘perreo’ que se relaciona con la escena del dancehall y las fiestas de flow urbano», comenta el artista con influencias de la música jamaiquina y los sonidos isleños propios del soundsystem (reggae, raggamuffin, dancehall, moombah, afro beat, basshall, shatta y dembow).

‘Kilo x Kilo’ fusiona sonidos que abarcan el dancehall, moobahton, afrobeat, pero a su vez con la influencia propia del underground y el sonido de las calles colombianas con unos bajos contundentes y una melodía intrigante y cautivante. La canción nace en el estudio bajo la composición colaborativa de MakkaRoots, los productores Crispe y Muz y con el valioso aporte del barranquillero Allen Spyda.

«El principal mensaje de este lanzamiento es mostrar que sin importar los obstáculos es posible darle vida a música de calidad más allá de los retos y limitaciones. Es una canción que lleva un mensaje de alegría, sabor, gozadera, desinhibición, sana diversión, rumba, goce y vacile. Es un tributo a la sensualidad implícita en las mujeres (dancehall queens) que inspiran la creatividad de todos los hombres en todos los ámbitos socioculturales», agrega el cantante.

‘Kilo x Kilo’ es un tema pensado para la fiesta y la disco, para la noche y las energías implicitas en estos entornos. También es ideal para disfrutarla en el carro, en la casa, en la playa, la piscina y, en general, cualquier ambiente de festividad.

El concepto de la portada de ‘Kilo x Kilo’ hace alusión al concepto mismo de la canción, lo atractiva que resulta una lady con muy buenos atributos. Se plasma una cadena que sobresale por sus kilates junto a una imagen sensual y erótica de una mujer en un contexto crepuscular y apocalíptico en medio de una noche nublada y tormentosa; evocando esa energía en la fiesta que tiene también algo de maldad y lujuria al lado de una tipografía urbana connotando que la música es el factor detonante de la noche y la fiesta.

‘Kilo x Kilo’ es el tercer sencillo del EP debut de MakkaRoots titulado ‘Bomb Da Style’. Es un trabajo de seis canciones que se estrenará en su totalidad el 19 de junio a través de las plataformas digitales, aunque también se podrá hacer la pre-orden del EP físico en las redes sociales del artista.

«El EP es la consolidación de años de experiencias, vivencias y aprendizajes en mi desarrollo y práctica de la cultura urbana y las influencias de los sonidos jamaiquinos e isleños que no solo han permitido desarrollar mi estilo propio, original y versátil, sino que además me han aportado el sabor y alegría que me caracterizan como persona y artista que hacen parte de la identidad propia del proyecto plasmando el sonido y flow característico del ecosistema y mundo MakkaRoots. Cada uno de los temas llevan la esencia de la calle en fusión con la energía de la fiesta y la buena vibra. Es una producción profesional que se logra materializar en compañía de los productores Crispe y Muz de Envigado», enfatiza el artista colombiano.

MakkaRoots iniciará en junio una gira de conciertos por Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Palomino, Cali y Pereira. Los shows celebrarán la publicación de su EP y la conmemoración de su cumpleaños. Las fechas y detalles serán anunciados en sus redes sociales. En el mes de abril y mayo el artista publicará otros sencillos que estarán en dicha producción. En el segundo semestre, el artista planea lanzar colaboraciones sorpresa junto a artistas nacionales emergentes de Bogotá, Medellín y Barranquilla e internacionales de Francia y México de la escena urbana.

«Quiero llegar a la mayor cantidad de personas en Colombia y Latinoamérica con mi música y mis shows, quiero ampliar el mensaje que tiene MakkaRoots para comunicar y conectar con los dancehall lovers siempre innovando con el sonido sin irrespetar su origen y sin caer en la monotonía ni en la redundancia de estilos que giran en torno al dancehall y los sonidos urbanos», menciona. Este proyecto fresco quiere conquistar el underground pero también el mainstream y que ambos mundos se retroalimenten para su fortalecimiento y crecimiento en conjunto», concluye.

Sobre MakkaRoots

MakkaRoots es un artista, cantante e interprete colombiano de ragga dancehall, activo en la escena desde el 2015 trabajando en su música un mensaje de transformación social y aportando al arte y la cultura con el objetivo de hacer contribuciones positivas a la sociedad donde la juventud tiene un papel protagónico. Es un melómano que consume todo tipo de música lo que ha hecho más versátil su estilo y desarrollar una propuesta global sin la intención de copiar, desmarcándose de propuestas repetitivas que es común ver hoy en día. Sus sonidos captan la esencia de sus raíces urbanas sin querer emular los grandes referentes de los géneros afro y dancehall sino nutriéndose de ellos para crear su propia propuesta gracias a la visión amplia que ha formado captando la esencia de los códigos implícitos en sus influencias latinas, urbanas, y costeras.

La intención de su propuesta musical busca comunicar la versatilidad de su estilo a través de un flow único e innovador que transmita buena vibra y energía positiva, contribuyendo a una transformación positiva de las mentes de quienes lo escuchan y de la sociedad en general. MakkaRoots quiere romper paradigmas y estereotipos de la música urbana y el dancehall haciendo experimentos sonoros que capten nuevas audiencias ávidas de propuestas diversas para la fiesta y la vida cotidiana.

El artista a través de su obra quiere ser inspiración para el desarrollo de nuevos talentos con el fin de aportar al crecimiento del género, brindando nuevas posibilidades de expresión y comunicación alejado siempre de los radicalismos, las envidias, rencores, odios y las posturas excluyentes que limitan el crecimiento de los proyectos culturales y musicales. Es una propuesta que invita a la unidad, la fiesta y la alegría, permitiendo que las personas que viven realidades complicadas se evadan de esas energías por medio de la música, el arte y el baile.

Con su proyecto busca generar grandes cambios empleando la música y el arte como las herramientas poderosas que son, creando en pro de la sociedad y las necesidades visibles de la escena urbana y sus entornos comunitarios. Busca comunicar e impactar, siendo un valor agregado el hecho de tomar como referente el contexto social actual involucrando diversas dinámicas actuales su proceso creativo, trabajando de la mano de otros importantes actores de la cultura y dando valor a sus conocimientos y propia visión, tomando como base el imaginario popular y planteando sonidos y escenarios que se ajusten a sus expectativas y brinden un argumento de base a su proyecto.

MakkaRoots presenta ‘Kilo x Kilo’, una canción de placer y seducción con el flow del dancehall was last modified: by