Más de 14 toneladas de material ferroso retenidas por la GNB en Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana logró retener en varios procedimientos 14 mil 600 kilogramos de chatarra como parte de los operativos desplegados para combatir el tráfico y comercio de material estratégico en el estado Bolívar.

Así lo dio a conocer El General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N°62 quien dando cumplimiento a las instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, informó que durante labores de patrullajes en la ciudad de Puerto Ordaz, efectivos militares del Destacamento N° 625 retuvieron catorce mil cuatrocientos veinte (14.420) de chatarra ferrosa que eran transportadas en vehículo tipo camión de carga placa 760IAE, color blanco, sin ningún tipo de permisología que amparara tal movilización ni procedencia.

En el procedimiento *** Maestre, Gabriela **** Romero y ****nder Heredia quedaron detenidos.

El General Rodríguez Cepeda añadió que de manera flagrante Esmar Antonio Estrada Amundaray, Vladimir de Jesús Basanta Campos y José Luis Fuentes Romero fueron sorprendidos tratando de sustraer de forma ilícita de la empresa Sidor ciento ochenta (180) kilogramos de chatarra.

Los casos quedaron a la orden de la Fiscalía 3ra del Ministerio Público en materia de Material Estratégico.

Más de 14 toneladas de material ferroso retenidas por la GNB en Bolívar was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales