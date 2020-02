Más de 300 mil personas gozaron los Carnavales Maracaibo 2020

Una variada programación con atracciones musicales, infantiles, culturales y deportivas desarrolladas en los espacios recuperados de las parroquias de la capital zuliana, pudieron gozar más de 300 mil personas en los Carnavales Maracaibo 2020 celebrados en la ciudad desde el viernes 21 hasta el 25 de febrero.

Así lo informó el director Ejecutivo de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, César Garrido, junto a la directora de Turismo, Michelle Mendoza, en el Gran Rumbón de cierre de los Carnavales 2020, realizado en el recuperado parque Vereda del Lago.

Garrido dijo que en estos Carnavales 2020, Maracaibo se llenó de alegría, felicidad, fiesta y entusiasmo con cada actividades realizadas en la ciudad.

Asimismo destacó que gracias a la gestión del alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova y a la Misión Venezuela Bella, las fiestas de carnaval se celebraron en los recuperados espacios públicos, donde las familias pudieron compartir y encontrarse con una ciudad que está renaciendo.

Además aseguró que el trabajo mancomunado de los cuerpos de seguridad del municipo, del estado y de la nación, permitió que en estas fiestas no se registraran incidentes que lamentar en la ciudad de Maracaibo.

También detalló que más de 180 mil usuarios se movilizaron desde el Terminal de Pasajeros de la capital zuliana.

Por su parte, Mendoza destacó que más de 70 mil personas disfrutaron de los dos conciertos realizados en el parque Vereda del Lago, los días lunes y martes de Carnaval. «Este es el final de las actividades que planificamos y desarrollamos para que todos gozaran en la ciudad, llenas de color, magia, alegría y de todo lo bueno que tenemos para la ciudad».

Gran Rumbón



El concierto lo abrió la melodiosa voz de Andreabel en la gran tarima instalada en el parque. Luego Somos Pequis animaron a los más pequeños con el musical Aladdín. Seguido de este, Camerino Company bailó samba y soca al mejor estilo de los cariocas.

Anabella Queen se llevó los aplausos de grandes y pequeños presentes en el concierto. El sonido del acordeón de Parzeros puso a bailar a todo el público. Juan Miguel interpretó sus grandes éxitos. Los tambores de Huracán de Fuego cerraron el concierto junto a los fuegos artificiales que iluminaron de colores el cielo del parque Vereda del Lago.

NOTA DE PRENSA ALCALDÍA DE MARACAIBO

Más de 300 mil personas gozaron los Carnavales Maracaibo 2020 was last modified: by

En : Gobierno