Caracas, septiembre 2020 – Miguel Casaubón, mejor conocido como Mike Goldman, sigue demostrando su talento musical en el género urbano con su nuevo tema “Envidiosos” con más de medios millón de reproducciones en Spotify y “Chucha de su Madre’ junto con el cantante, compositor y productor musical panameño, Dj Black, quienes presentan ese single totalmente renovado y con nuevos sonidos.

Mike Goldman es un artista con una gran capacidad en el canto con el género urbano, quien ha tenido oportunidad de trabajar con grandes productores de la industria musical, como Toby Toon en el disco El Látigo Remix, haciendo un remix de las canciones más conocidas del álbum Los Cuentos de la Cripta, el cual fue un éxito en Latinoamérica.

Mike Goldman quien además es un productor discográfico, audiovisual y cantante Uruguayo, fundador del sello discográfico MG Records Spain, se dedica desde al año 2002 a la producción musical y promoción en España de varios artistas panameños. En la música urbana ha tenido éxitos en Europa con temas como Papi Chulo de la rapera panameña Lorna junto al productor El Chombo, igualmente lanzando y promoviendo los más importantes éxitos musicales latinos como director, productor y presentador en Producciones MG con el programa de TV Latinos por el mundo, emitido en diferentes canales de Televisión a nivel mundial y en distintas plataformas digitales. Es co – autor de varios temas como “Bailando” interpretada por Jimmy Bad Boy y “Chacarron” de Andys Vall con millones de copias vendidas a nivel mundial.

MG Records Spain es un sello independiente que se propone en lanzar nuevos talentos y renovar la propuesta musical de artistas ya afirmados.

Mike Goldman presenta su nuevo tema “Chucha de su Madre” was last modified: by

En : Gente