National Geographic otorga galardón a José Manuel Briceño por su labor en la conservación de la Cotorra Margariteña.

National Geographic anunció el pasado 25 de mayo que el biólogo José Manuel Briceño, Sub Director de Provita en Nueva Esparta, es uno de los dos ganadores del Premio National Geographic/Buffett 2023 al liderazgo en conservación.

Según palabras de Jill Tiefenthaler, directora ejecutiva de National Geographic Society, “aplaudimos a Lily y José Manuel, cuya visión, acciones, contribuciones y espíritu de colaboración los convierten en algunos de los mejores ejemplos de administración planetaria en la actualidad”. También agregó que “su dedicado liderazgo está moviendo la aguja en la conservación, a la vez que inspira y estimula a otros a seguir su ejemplo”.

Los Premios National Geographic/Buffett al Liderazgo en Conservación se entregan anualmente para reconocer y celebrar a los héroes anónimos de la conservación. Están dirigidos a líderes en gestión y protección de recursos naturales en África y América Latina.

José Manuel Briceño, biólogo y ambientalista venezolano, ha trabajado durante los últimos veinte años en el Programa de Conservación de la Cotorra Cabeciamarilla (Amazona barbadensis) liderado por Provita en la Península de Macanao, Isla de Margarita. Entre sus amplias contribuciones, destaca el apoyo en la formación de los

Ecoguardianes, un grupo de guardabosques conformado principalmente por ex-cazadores furtivos, que trabajan arduamente para recuperar la población silvestre de esta ave amenazada. Adicionalmente, participó en el desarrollo del primer plan de acción para la especie junto con colegas de Bonaire y Aruba, en el año 2021. En la actualidad, José Manuel colabora también en el proyecto de restauración ecológica del bosque seco de la Península de Macanao, a través del cual se planta una variedad de árboles nativos en zonas afectadas por la extracción de arena.

“La conservación es un acto humano. Actuando localmente pero pensando globalmente, podemos lograr resultados sorprendentes”, dijo José Manuel Briceño

Linares sobre el impacto de su trabajo. “Para mí, la recuperación de la Cotorra Margariteña es una maravillosa historia de éxito y un ejemplo de cómo las personas pueden desempeñar un papel importante en la protección del planeta”.

Los premios se entregarán próximamente en el Festival Anual de Exploradores de la National Geographic Society, que se organiza en colaboración con Rolex en el marco de su iniciativa Perpetual Planet.

Sobre Provita:

Provita es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987 que se dedica a desarrollar soluciones socioambientales innovadoras para conservar la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, Provita ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies y ecosistemas amenazados, hasta el impulso de actividades económicas sostenibles junto a comunidades locales. http://www.provita.org.ve

Referencia:

https://blog.nationalgeographic.org/2023/05/25/two-conservation-pioneers-awarded-the-2023national-geographic-society-buffett-award/

