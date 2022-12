“No He Podido Olvidarte” JORGE CID DESPECHO A PURO ROCK

Más decidido que nunca a seguir llevando el testigo del género musical que lo define artísticamente, este venezolano, vuelve a sorprendernos con sus muchos talentos y deja lista la escena para un montón de sorpresas que traerá para este 2023.

Miami, diciembre 2022.- “No he podido olvidarte” se trata del último sencillo de su álbum “Las nubes son un buen lugar para esconderse”, en el que Jorge Cid se deja llevar por la que es su esencia musical, el rock, a veces con pinceladas de Dance Hall y otras con el pop, pero siempre con ese estilo que le ha caracterizado como intérprete y como compositor.

Para culminar este año, Jorge Cid ha decidido hacerle justicia a su álbum, compartiendo finalmente esta última rola: “No he podido olvidarte”, que es un tema completamente compuesto por él, a puro rock y con una lírica completamente inmersa en la temática del desamor, y en la que los sonidos de la guitarra llevan el hilo conductor, que toca la fibra más sensible de los amantes de este género musical.

La producción de “No he podido olvidarte”, estuvo a cargo de Luis Romero (productor de Franco de Vita durante 15 años), con mezclas a cargo de Gustavo Celis (ganador de varios premios Grammy y Latin Grammy trabajando junto a Maná, Gustavo Ceratti, Fito Páez, Twisted Sister, Beyoncé, Shakira, etc.)

En cuanto al videoclip de este temazo, el mismo está en proceso de producción y será estrenado a inicios del 2023, en lo que será un video de mucho impacto. Todo ello estará siendo promovido de manera simultánea en diversos países: Panamá, México, Puerto Rico, el mercado latinoamericano de los Estados Unidos y Venezuela.

Con este lanzamiento Jorge Cid cerrará un ciclo y comenzará otro, pues ya ultima los detalles del que será su nuevo álbum musical, el cual está muy vinculado a otro proyecto artístico en el que está inmerso Jorge Cid desde hace varios meses.

Residenciado en Estados Unidos desde hace más de una década, Jorge Cid, músico, compositor y cantante venezolano, vuelve a la palestra tras una larga pausa auto impuesta, primeramente por la pandemia y luego al involucrarse en ese otro proyecto artístico con el que sorprenderá al público, pues no solo se trata de nueva música, sino de la creación del tema principal de una producción cinematográfica, realizada por venezolanos, con un tema profundo y muy vigente, en el que además Jorge demuestra sus dotes para la actuación. El 2023 será sin duda alguna de gran importancia en su carrera artística.