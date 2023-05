OMS, Sistemas de Salud empiezan a recuperarse de la pandemia

Ginebra, 2 de mayo de 2023 — Después de tres años de la pandemia de COVID-19, los sistemas de salud de los países han comenzado a mostrar los primeros signos importantes de recuperación del sistema de salud, según el informe provisional de la OMS sobre la “Cuarta ronda de la encuesta mundial de pulso sobre continuidad de los servicios esenciales de salud durante la pandemia de COVID-19: noviembre de 2022–enero de 2023”. A principios de 2023, los países informaron haber experimentado menos interrupciones en la prestación de servicios de salud de rutina, pero destacaron la necesidad de invertir en recuperación y una mayor resiliencia para el futuro.

Entre los 139 países que respondieron a la cuarta ronda de la encuesta de pulso de la OMS, los países informaron interrupciones continuas en casi una cuarta parte de los servicios en promedio. En 84 países donde es posible el análisis de tendencias, el porcentaje de servicios interrumpidos disminuyó en promedio del 56 % en julio-septiembre de 2020 al 23 % en noviembre de 2022-enero de 2023.

Las interrupciones persistentes se deben tanto a factores del lado de la demanda como del lado de la oferta, incluidos los bajos niveles de búsqueda de atención médica en las comunidades, así como la disponibilidad limitada de trabajadores de la salud y otros recursos de atención médica, como clínicas abiertas o existencias disponibles de medicamentos y productos.

“Es una buena noticia que los sistemas de salud en la mayoría de los países estén comenzando a restaurar los servicios de salud esenciales para millones de personas que no los pudieron disfrutar durante la pandemia”, dijo el Dr. Rudi Eggers, Director de Servicios Integrados de Salud de la OMS. “Pero debemos asegurarnos de que todos los países continúen cerrando esta brecha para recuperar los servicios de salud y aplicar las lecciones aprendidas para construir sistemas de salud más preparados y resistentes para el futuro”.

Primeros signos notables de recuperación

En esta nueva encuesta, menos países informaron haber reducido intencionalmente el acceso en todas las plataformas de prestación de servicios y funciones esenciales de salud pública desde el informe de 2020-2021, lo que muestra un paso importante para volver a los niveles de prestación de servicios previos a la pandemia y un funcionamiento más amplio del sistema.

A fines de 2022, la mayoría de los países informaron signos parciales de recuperación de los servicios, incluidos los servicios de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente; nutrición; inmunización; enfermedades transmisibles (incluida la malaria, el VIH, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual); enfermedades tropicales desatendidas; enfermedades no transmisibles; manejo de trastornos mentales, neurológicos y de uso de sustancias; atención a personas mayores; y atención tradicional y/o complementaria.

El número de países que informaron interrupciones en su sistema de cadena de suministro nacional se redujo de casi la mitad (29 de 59 países que respondieron) a aproximadamente una cuarta parte (18 de 66 países que respondieron) en el último año.

A pesar de los signos de recuperación, las interrupciones del servicio persisten en todos los países de todas las regiones y niveles de ingresos, y en la mayoría de los entornos de prestación de servicios y áreas de servicio de rastreo. Los países también se enfrentan a un atraso cada vez mayor en los servicios, con mayor frecuencia en los servicios de detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles, lo que puede tener consecuencias negativas, ya que las personas demoran en acceder a una atención oportuna.

La recuperación de la prestación de servicios de salud esenciales es fundamental porque las interrupciones, incluidos los servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, pueden tener efectos adversos para la salud aún mayores a nivel de población e individual que la propia pandemia, especialmente entre las poblaciones vulnerables.

Integración de los servicios de COVID-19 en los servicios de salud esenciales

En otro paso importante hacia la recuperación y transición del sistema, la mayoría de los países han avanzado en la integración de los servicios relacionados con la COVID-19 en la prestación de servicios de salud de rutina. Alrededor del 80-90% de los países han integrado completamente los servicios de vacunación, diagnóstico y gestión de casos de COVID-19, así como los servicios para la condición posterior a COVID-19 en la prestación de servicios de rutina.

Aún así, la mayoría de los países (80% de los 83 países que respondieron) informaron al menos un cuello de botella para ampliar el acceso a las herramientas esenciales de COVID-19 (p. la falta de financiación representa las barreras más comunes.

Se necesita más apoyo para la recuperación, la resiliencia y la preparación

La mayoría de los países han comenzado a aplicar lo que han aprendido durante la pandemia de COVID-19, incluso a través de la institucionalización de una serie de estrategias innovadoras de mitigación de interrupciones del servicio en la prestación de servicios de salud de rutina. Estos incluyen el despliegue de enfoques de telemedicina, la promoción de intervenciones de atención domiciliaria o de autocuidado, enfoques para fortalecer la disponibilidad, las capacidades y los mecanismos de apoyo de los trabajadores de la salud, innovaciones en la adquisición y entrega de medicamentos y suministros, comunicaciones comunitarias más rutinarias y alianzas con el sector privado. proveedores

Tres cuartas partes de los países informaron sobre la asignación de fondos adicionales para la recuperación, la resiliencia y la preparación del sistema a más largo plazo.

Los países expresaron la necesidad de apoyo de la OMS para abordar

los desafíos restantes en el contexto de la COVID-19 y más allá, relacionados con mayor frecuencia con el fortalecimiento del personal sanitario, la creación de capacidades de seguimiento de los servicios de salud, el diseño de modelos de atención primaria de salud, la gobernanza, las políticas y la planificación, y la planificación financiera y la financiación.

