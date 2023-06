ONE SEBAS Su primer sencillo promocional “NUEVO VICIO”

Cantautor del género Pop-Rock, caracterizado por un sonido “cool” y energético, sobre textos provocadores.

Nació en Estados Unidos pero se crió en Venezuela, en donde desde muy temprana edad empezó a escuchar bandas como “Caramelos De Cianuro”, “Zapato 3” y “Sentimiento Muerto”.

Estudió en el Conservatorio “Sebastian Echeverría”, pero en realidad, su mejor escuela fue escuchar una y otra vez los discos de sus bandas favoritas.

Actualmente se encuentra radicado entre las ciudades de Miami y Caracas, en donde continúa trabajando en su nuevo álbum, del cual ya se encuentra disponible el primer sencillo promocional “NUEVO VICIO”, compuesto conjuntamente con el doble nominado al GRAMMY: Julio César Rodríguez, reconocido por sus composiciones para artistas como Marc Anthony, Andrés Cepeda, Guaco, Luis Enrique, Rafael “Pollo” Brito, Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros.

El videoclip ya está disponible en YouTube y relata la historia de un hombre que estuvo inmerso en muchos vicios, pero que al final logra dejarlos por completo gracias al amor carnal de una bella mujer, de la cual termina perdidamente enviciado…!

