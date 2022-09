CARACAS, VENEZUELA.- Por delitos de corrupción, Gobierno de Venezuela emite orden de captura contra Rafael Ramírez, Ex-Presidende de PDVSA.

El Ministerio Público de Venezuela emitió una orden de detención contra el ex ministro de Petróleo Rafael Ramírez, acusado de robar 4.850 millones de dólares mediante una línea de crédito fraudulenta con la que la estatal Pdvsa hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior, sin haber recibido ningún préstamo, informó este jueves Tarek Saab, titular de la institución.

El fiscal indicó en una conferencia de prensa que también se solicitaron órdenes de aprehensión contra el ex asesor jurídico Juan Andrés Wallis; los empresarios Luis Alberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi y Leopoldo Betancourt López; el ex viceministro de energía Nervis Villalobos y el ex directivo de Pdvsa Abraham Ortega.

Asimismo, dijo que ya fue detenido e interrogado Víctor Aular, quien fue vicepresidente de Finanzas de la estatal petrolera Pdvsa.

«En ese interrogatorio, este exfuncionario narró que Rafael Ramírez lo citó a su despacho en marzo de 2012 y le dio la instrucción de firmar el financiamiento. Lo acompañaba Nervis Villalobos», explicó.

Indicó que Aular fue imputado por los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Saab señaló que, adicionalmente, se solicitaron nueve órdenes de allanamiento contra propiedades de estos ciudadanos y medidas de prohibición de enajenar y gravar, bloqueo e inmovilización de cuentas y demás instrumentos financieros, así como la incautación de bienes.

«El día de ayer (miércoles) se practicaron cinco allanamientos a diferentes inmuebles vinculados a los investigados», agregó.

El martes, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, también acusó a Ramírez del robo de 4.850 millones de dólares tras firmar un contrato de financiamiento con la Administradora Atlantic en el primer trimestre de 2012, cuando lideraba la cartera energética y presidía Pdvsa, bajo el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).

En una junta extraordinaria de accionistas celebrada en marzo de 2012, detalló El Aissami frente a periodistas, el ex-ministro aprobó el préstamo por 17.490 millones de bolívares (cerca de 4.100 millones de dólares) y Pdvsa comenzó a pagar ese mismo mes las cuotas con desembolsos a dos fondos en Panamá y San Vicente y las Granadinas.

«No existe registro alguno de entrada de ese dinero a las cuentas de Pdvsa», remarcó el funcionario que, en cambio, acusó a los venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi de haber recibido los pagos en los fondos extranjeros.

#AHORA #DETENIDO Victor Aular quien llegó a ocupar el cargo de Vice Presidente de Finanzas durante la #delictiva gestión de Rafael Ramirez: dicho sujeto suscribió el contrato de préstamo con la Administradora Atlantic, responsables de un desfalco cercano a los 5mil Millones de $ pic.twitter.com/8INLoVyygf — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 30, 2022



