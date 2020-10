Pan de Pita con masa de Yuca ideal para sándwiches, tortilla para quesadillas, base de pizza y hasta tostadas para untar. Aquí te dejamos esta rica receta!!!

Ingredientes (para 8 panes medianos):

500 gramos de yuca pelada y sancochada

sal

ajonjolí

Preparación:

Procesar en una amasadora o procesadora hasta obtener una masa suave, sazonar colocándole sal y ajonjolí dependiendo del uso que le darás. Untar aceite en las manos para q sea mucho mas manejable la masa ya que esta es un poco chiclosa. Usa papel encerado o papel envoplast previamente engrasado para formar tus panes.

Calienta bien el sarten y cocínalas siempre a fuego lento a medio, bajo al principio y alto al darle la vuelta. Retíralas apenas agarren color o déjalas mas a fuego bajo si deseas unas tostadas. Se retiran la dejas enfriar en una rejilla para que no se suden. No las apiles porque se mojaran.

Pan de Pita con masa de Yuca was last modified: by

En : Gastronomía