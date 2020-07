PC Maracaibo imparte charla a comerciantes del mercado Altos de Jalisco para la prevención del Covid-19

A fin de concienciar sobre las implicaciones y gravedad del contagio por coronavirus en el mercado municipal de Altos de Jalisco, este martes la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de Protección Civil y Administración de Desastres (Pcad), llevó formación de bioseguridad a 86 comerciantes adjudicados en este recinto, el cual permanece en cese de actividades desde este lunes para cortar con las cadenas de propagación, en cumplimiento estricto de la cuarentena radicalizada.

La actividad tuvo lugar en la cancha deportiva detrás de este nutrido nicho de comercio familiar, ubicado en la parroquia Coquivacoa Cuadrante P-03, el cual mantendrá supervisión estricta por la Dirección de Mercados Municipales, Fundepo, brigada de PC y Salud Maracaibo, con un cronograma extendido para asegurar que se cumplan los protocolos sanitarios y realizar despistajes con pruebas rápidas; brindar desinfección y limpieza a las áreas con hipoclorito de calcio e impartir charlas informativas relacionadas al coronavirus, en aras de minimizar los riesgos biológicos entre los trabajadores y usuarios.



La Organización Mundial de Salud (OMS) ha señalado la necesidad de reforzar las medidas en los mercados de alimentos, para poder reducir en buena medida la transmisión del virus que se propaga rápidamente en ambientes propensos al contacto humano, por lo que Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mantiene en alerta a los cuerpos de Pcad.

En este sentido, el director municipal de Protección Civil, Alexis Rojas, indicó que las acciones también responden a las líneas emanadas por el Ejecutivo nacional y Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps), dando lugar a charlas orientadoras a todos los comerciantes y proveedores, sobre el uso obligatorio de tapabocas, medición de temperatura, lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico dentro y fuera del recinto, así como la normativa de horarios establecidos por la municipalidad.

